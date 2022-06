„Lidé napjatě sledují aktuální mezinárodní situaci i stále stoupající ceny energií. Řeší, jak doma topit co nejefektivněji, aby jejich rodinné rozpočty trpěly co nejméně. Výměna neekologického kotle, který bývá navíc často i velmi neúsporný, je tím nejlepším řešením. A právě kotlíkové dotace jsou cestou, jak za pořízení nového zdroje tepla ušetřit. Rozhodně doporučuji si žádost podat už teď, na provedení výměny pak totiž mají úspěšní žadatelé až dva roky. Navíc je během této doby možné, třeba v reakci na aktuální situaci na trhu, změnit původně plánovaný zdroj tepla. Dotační podmínky to umožňují,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Připomněl, že si lidé mohou zažádat o příspěvek na tepelné čerpadlo a kotel na biomasu. Dotaci je možno využít i zpětně na kondenzační plynový kotel instalovaný nebo závazně objednaný do letošního 30. dubna. Na čerpadlo je možno získat až 187 a půl tisíce korun, na kotel na biomasu stát spolu s příspěvkem kraje přispívá až 137 tisíc korun, příspěvek na kondenzační plynový kotel je až 107 a půl tisíce korun. Další příspěvek, který bude vyplacen s kotlíkovou dotací, pak poskytuje v různých výších 102 obcí v regionu.

Zákaz využívání neekologických kotlů 1. a 2. třídy, který měl původně platit již od září tohoto roku, se s ohledem na aktuální situaci v energetice oddálí. „Zákaz bude s největší pravděpodobností odložen o dva roky, tedy na září 2024. Rozhodně by to ale neměl být signál pro to, aby lidé s výměnou otáleli. Lidé se výměně nevyhnou, jen se musí rozhodnout, zda si teď zažádají o dotaci, nebo zda pak nový kotel budou kupovat ze svého,“ upozornil hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že v předchozích třech kolech kotlíkových dotací byl v Moravskoslezském kraji schválen příspěvek na výměnu 23 a půl tisíce zdrojů tepla. Podle odhadů by mělo být v regionu ještě vyměněno dalších zhruba 25 tisíc neekologických kotlů.

Čtvrté kolo kotlíkových dotací bylo v Moravskoslezském kraji spuštěno 11. května, kdy byl na webu kraje zpřístupněn systém pro vyplnění a uložení elektronické žádosti. Jejich ostrý příjem začne 13. června 2022 v 10 hodin dopoledne. Žádosti budou přijímány do konce srpna letošního roku. Na realizaci výměny mají žadatelé až 2 roky od uzavření dotační smlouvy. Na nové kotle Moravskoslezský kraj získal 849 milionů korun, pokud bude zájem o dotaci vyšší, bude kraj ministerstvo žádat o další prostředky.

„Žádosti budeme opět přijímat elektronicky, bez jakýchkoliv nedůstojných front. Až následně musí žadatelé své žádosti vytisknout, podepsat a spolu s přílohami doručit do deseti pracovních dnů na krajský úřad. Všechny žádosti budou postupně posuzovány a vyhodnocovány. V případě, že bude nutné něco doplnit, budeme žadatele kontaktovat, aby chybějící dokumenty dodali nebo případně doplnili chybějící údaje. Jamile je vše pořádku, rada kraje může rozhodnout o schválení dotace a kraj uzavře dotační smlouvu s žadatelem. Ten, pokud již nemá hotovo, se může pustit do nákupu nového zdroje tepla a do výměny, tentokrát od nás může dostat i část peněz dopředu, konkrétně až 60 procent dotace. Jakmile kotel nebo čerpadlo spustí, následuje vyúčtování a proplacení zbytku dotace,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

