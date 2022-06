Nový majitel změnil interiér restaurace. „Velikou obměnou prošel především sál, ve kterém se měnila světla, závěsy, kompletně jsme jej vymalovali. Dneska pojme dvě stě lidí. Konají se tady firemní večírky, maturitní večírky, plesy, silvestrovské oslavy, ale hlavně svatby,“ popsala Opálková.

„Každým rokem se pak u nás koná slavnostní zakončení Lysacupu, který je nesmírně populární. Běžci běhající pravidelně na Lysou horu se u nás vždycky ve velkém stylu rozloučí s uplynulým ročníkem. Mívají tady i koncert. Všichni se každoročně skvěle pobaví,“ poznamenala Opálková.

Restaurace se pak snaží vyhovět, pokud je to možné, všem zájemcům. „Rozhodně to není tak, že bychom si hráli na nějaký luxusní podnik jen pro vyvolené. Potvrdit to mohou kupříkladu místní, kteří tady chodí na plzeňské pivo. To se u nás čepuje ve velkém. Na druhou stranu je znát, že lidí chodí v poslední době čím dál méně. Je poznat, že šlo všechno hodně nahoru. Nesmírně si tak vážíme každého hosta, který k nám zavítá,“ podotkla Opálková.

A co patří mezi nejoblíbenější jídla těch, kteří do restaurace zavítají? „Specializujeme se na domácí jídla. Knedlíky, nudle, tradiční českou kuchyni. Nabízíme výbornou kyselici i česnečku. Lidé k nám hodně chodí na kachní stehna a červené zelí. Výtečná je tady také svíčková,“ přiblížila Opálková.

Známou malenovickou restauraci využívá také zdejší ochotnické divadlo. „Divadelníci tady nacvičují pravidelně každou středu. S trochou nadsázky se dá říct, že jsou u nás jako doma. Pravidelně tady pořádají festival ochotnických divadel, na kterém vždycky vystupují také ochotníci z okolních vesnic. Vždycky je to moc příjemná zábava,“ řekla Opálková s tím, že před nedávnem se restaurace podílela také na pouti hasičů.

„V polovině května se do Malenovic sjeli dobrovolní hasiči z celého okresu. V kostele sv. Ignáce z Loyoly světili prapor. Následně se vydali v průvodu k nám, kde měli posezení, občerstvení a raut. Najednou jsme tak měli restauraci plnou hasičů, kterých tady bylo kolo 150,“ uzavřela Opálková.

Svatební restaurace? Hostina téměř každý víkend!

Restaurace pod Borovou v Malenovicích by se do jisté míry mohla označit jako svatební. Během sezony je tady svatební hostina téměř každý víkend. Mnohé jsou zamluvené rok dopředu.

„Svatby jedou u nás ve velkém. Od jara do podzimu máme minimum víkendů bez svateb. Mnoho z nich lidé rezervují už rok dopředu. Dneska už tak máme spoustu rezervací nejen na tento, ale i na příští rok,“ uvedla Lucie Opálková, provozní Restaurace pod Borovou. „Lidé si nás vybírají hned z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že o nás slyšeli nebo tady sami byli na nějaké svatbě. Běžně se tak stává, že kupříkladu sestra jde sourozenci na svatbu jako svědek a když má pak sama svatbu, opět ji má tady na Borové. Hosté sází na osvědčené místo,“ popsala Opálková.

„V současnosti se totiž novomanželé mohou oddávat nejen v místním kostele sv. Ignáce z Loyoly, ale také pod vyhlídkovým místem, které je pro svatební obřady jako dělané. V posledních letech je veliký trend mít svatbu pod otevřeným nebem. Navíc zdejší prostředí nabízí za příznivého počasí nádherné výhledy na panorama Beskyd s nejvyšším vrcholem Lysou horou,“ poznamenala Opálková.

V Restauraci pod Borovou mají radost z toho, že si mnoho lidí pro tak významnou událost vybírá právě toto místo. „Těší nás, že lidé s námi tráví významné životní okamžiky. Běžně se totiž stává, že se k nám tito hosté vracejí. Normální je, že se tady vezmou a pak přijedou třeba po roce na oběd nebo na večeři, když slaví výročí. Oslavují tady ale třeba také křtiny dítěte nebo tady uspořádají větší rodinnou oslavu,“ přiblížila provozní restaurace.

Kromě ryze českých svateb pamatuje Restaurace pod Borovou také několik mezinárodních. „Měli jsme tady už i korejskou svatbu. A je třeba říct, že ta byla úplně jiná, než jak je tomu u českých svateb. Korejci kupříkladu neměli žádný alkohol, ani hudbu. Nám to mohlo připadnout nudné, když se vůbec netancovalo a celá oslava se nesla v hodně poklidném duchu, ale pro ně je to naprosto běžné. Byla to zajímavá zkušenost,“ řekla Opálková.

„To slovenské svatby vypadají úplně jinak. Součástí našeho personálu je jedna Slovenka, která moc dobře ví, jak naši sousedé slaví takovou životní událost. Na jejich svatbách se jí i pije o mnoho více než na těch českých. Slováci to tak mají. Svatba v jejich provedení bývá jedna velká party, na které se všichni baví, jak jen to jde,“ nastínila provozní Restaurace pod Borovou.

Svatební hostina pak není zrovna levnou záležitostí. „Faktem je, že ne každá svatba je veliká. Míváme svatby, kde je padesát lidí. Občas jich je i dvě stě. V takovém případě mívají hosté pro sebe nejen sál, ale celou restauraci. Z provozních důvodů bychom nebyli schopní obsloužit ještě další hosty. Ostatně pokaždé se snažíme svatebčanům maximálně vyjít vstříc. Ať už co se týče jídla, pití, ale také možnosti ubytování,“ uzavřela Opálková.