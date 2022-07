„Kdysi na tomto místě byla zemědělská usedlost, kde se jenom hospodařilo. Pokud tady někdo zavítal, byl nevítaným hostem. Tehdejší majitelé byli samorosti a svým způsobem sví, takže jakákoliv novinka či změna pro ně nepřipadala v úvahu. Žili si zkrátka po svém a jen pro sebe,“ uvedl Petr Mikeska, který měl už před lety s tímto místem jasný cíl.

„Viděl jsem v něm ohromný potenciál. Hned jsem věděl, že je třeba nabídnout ho veřejnosti, lidem, turismu. Když jsem objekt i s pozemky koupil, postupně jsme začali budovat lyžařský areál. A bylo nám jasné, že bude třeba vytvořit také místo, kde se budou moct lidé ohřát, odpočinout si a občerstvit se,“ přiblížil Mikeska.

Přímo ve svahu tak vznikla místo zemědělské usedlosti stylová hospůdka, která hostům nabízí především českou kuchyni. „Když jsme sestavovali jídelní lístek, mysleli jsme na to, abychom návštěvníkům nabízeli jídla patřící do zdejší horské oblasti. Nevaříme tak italská jídla či mezinárodní kuchyni. Tu u nás nikdo nenajde. Hosté si mohou pochutnat kupříkladu na domácích borůvkových knedlících, které jsou nejlepší v Beskydech. Těmi jsme vyhlášení. Na Garden Food Festivalu získaly 2. místo,“ zdůraznil Mikeska.

Ojedinělý likér

V nabídce hospůdky pak v sezoně nechybí ani jehněčí, které majitel restaurace chová. Na Opálené pak nabízí také výjimečný likér Opálenská portášovka. „Ten není nikde jinde k dostání. Jde o originální nápoj, který se dá velice dobře pít jak v létě jako studený likér, tak v zimě jako horký nápoj v kombinaci se zázvorem a mátou. Je to úžasný nápoj bez jakéhokoliv sladidla, který zahřeje, rozveselí a potěší na duši,“ poznamenal Mikeska.

Mezi vyhlášené pokrmy na Opálené patří také boršč. „Ten náš je svůj. Mezi návštěvníky je velice oblíbený. Správný boršč má mít podíl i skopového masa. Při každé akci pak nechybí bramborové placky, které děláme vždycky venku,“ podotkl Mikeska.

A jaké mají na Opálené plány dál do budoucna? „Chceme našim hostům nabídnout také možnost ubytování. Máme už vytvořený krásný projekt, takže teď je to jenom o tom jej zrealizovat. Hospůdka na Opálené tak kromě domácí kuchyně nabídne možnost ubytování pro zhruba dvacet lidí,“ uzavřel Mikeska.

Portáši na Opálené museli oblast bránit před loupežníky i pašeráky

Hospůdka na Opálené se nachází na místě, které tady existovalo už před 250 lety. Proto pořádá mimo jiné akce připomínající historii a doby dávno minulé. Nejvýznamnější z nich, Portáši na Opálené, bývá na programu vždycky poslední červencovou sobotu.

„Zdejší místo je naprosto kouzelné. Má svou jedinečnou atmosféru, genius loci. Postupně se setkáváme s mnoha lidmi a od některých slýcháme velice zajímavé nápady. A tak díky výtvarnici a řezbářce Janě Vytřasové z Ostravy jsme se rozhodli, že bychom tady mohli vytvořit sochy připomínající portáše, kteří tady v minulosti fungovali,“ uvedl Petr Mikeska provozující hospůdku na Opálené.

„Vytvořili jsme tak příběh, jehož součástí je pět uměleckých děl od Jany Vytřasové. Hlavní postavou je dřevěná socha Matěje Halaty, dále jeho žena Barborka a nejstarší syn Jurajko. Dřevěné sochy tak dávají vzpomenout na dobu, kdy v tomto regionu portáši odváděli velice náročnou a zodpovědnou práci. A to nejen pro šlechtu, ale také pro všechny lidi. Starali se o to, aby tady byl nějaký řád, klid a aby se všichni cítili bezpečně. Mimo jiné odráželi útoky dobyvačných Turků, kteří v té době představovali velikou hrozbu,“ upozornil Mikeska.

Poslední červencová sobota tak na Opálené už několik let tradičně patří vzpomínce na portáše. Každoročně tady pořádají akce nazvanou Portáši na Opálené. Letos je na programu 30. července. Bude to už jedenáctý ročník oblíbené tradiční akce.

„Návštěvníci se opět mohou těšit na kopec plný zážitků. Při této akci bývá na Opálené vždycky hodně veselo. Nezapomenutelná atmosféra, připomenutí historie, dobové kostýmy. Hosté uvidí rekonstrukce toho, jak portáši odráželi výpady Turků a dohlíželi na to, aby byl v této oblasti klid a pořádek. Mnohdy museli vyvinout ohromné úsilí, aby předešli všelijakým nekalostem. Touto akcí svým způsobem vzdáváme hold portášům,“ popsal Mikeska.

Na Opálené touto akcí upozorňují na to, že na historii by se nemělo zapomínat a že by si ji společnost naopak měla neustále připomínat. „Fungujeme na místě, které tady existovalo už před 250 lety. Toto je třeba mít neustále na paměti a pořád to lidem připomínat. V dnešní době se totiž často na historii zapomíná a v mnoha případech bývá upozaděna na úkor nijak zvlášť významných událostí. Vzpomínkou na portáše chceme lidem neustále připomínat, v jak těžkých a náročných podmínkách žili a s čím vším se museli vypořádat. Přičemž portáši vždycky dávali pocit jistoty a bezpečí,“ poznamenal Mikeska.

Přítomnost portášů pak na Opálené připomíná také výstava děl vytvořených studenty Střední školy uměleckých řemesel v Ostravě-Zábřehu. „Této spolupráce si nesmírně vážíme. Byli se tady podívat učitelé se studenty, aby nasáli atmosféru zdejšího místa. Na základě toho pak vytvořili portáše podle toho, jak si je kdo představuje. A jejich díla jsou k vidění přímo u nás na Opálené. Rozhodně stojí za to přijít si prohlédnout díla ostravských studentů,“ uzavřel Mikeska.