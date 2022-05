Do Štramberka autem až pod Trúbu? Objevte kouzelná zákoutí stezkou přes Lichnov

Podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Víta Mareše v posledních pěti letech stavy těchto zvířat v České republice klesají. Okolo roku 2017 se v Česku chovalo přes dvě sta tisíc ovcí a téměř třicet tisíc koz.

Po roce 1989 žilo v Česku ovcí dvojnásobek a společně se Slovenskem se jich na území společného státu chovalo více než milion.

Ovčácký den na Levandulovém statku v Bezděkově, 28. května 2022Zdroj: Deník/Petr Krňávek

„V podhorských a horských oblastech je milion hektarů neobhospodařovatelné půdy. Jsou to například vojenské prostory, ale i v každé vesnici by se našel nějaký kopeček nebo údolí, kde se moc zemědělsky hospodařit nedá, ale kde by se pastvou malých zvířat ten prostor mohl zušlechtit a mohlo by se tam vyprodukovat maso, vlna a mléko,“ nastínil Vít Mareš.

Ačkoli se na Levandulovém statku věnují prioritně pěstování modrofialových vonných bylin, chov ovcí zde má také své místo. Více než dvacetihlavé stádo ovcí letos na jaře doplnil dvojnásobný počet jehňat.