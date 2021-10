Lidem, kteří za tímto účelem cestují do jiných zemí, se říká expati. „Expat je zahraniční pracovník, student nebo podnikatel, který sem přijíždí za prací, studiem či za rozvojem svého podnikání,“ vysvětluje projektová manažerka centra Alena Danielová. Počítá se do toho také jeho či její rodina, protože i oni mají své potřeby. Hledají školu pro své děti, chtějí vědět, jak funguje školský systém, anebo potřebují lékaře.

Cílovou skupinou jsou pro OEC hlavně THP pracovníci, tedy technicko hospodářští, manažeři a podnikatelé. Nezaměřují se na pracovníky na dělnických pozicích. Pokud ale přijdou do centra s nějakým dotazem, nikdy je neodmítnou. Zahraniční studenti mohou pro radu přijít také, ovšem pro ty fungují vysokoškolské organizace na ně cílené, například organizace ESN na VŠB-TUO. Centrum primárně chce, aby si cizinci byli schopni na jejich stránkách najít informace sami.

Hlavním úkolem OEC je poskytovat informace o životě v kraji. Na svých stránkách nabízí mapovou databázi, ve které zájemci najdou tipy na volnočasové aktivity, úřady, lékaře a mnoho dalších míst, kde se domluví anglicky a kde je servis centrem ověřen. Dále najdou také databázi firem, které nabízí volná pracovní místa a ve kterých je „úředním“ jazykem angličtina či jiný zahraniční jazyk.

OEC však poskytuje i jiné služby, a to na bázi spolupráce. „Máme partnerské firmy, které se specializují na oblast práva, daní anebo třeba na nemovitosti. Na našich stránkách na ně expati najdou kontakt a naši partneři jim poté pomohou vyřešit různé životní situace - rozvod, sňatek, založení firmy,“ dodává Alena Danielová. „Za tuto partnerskou bázi jsme moc vděční a ač se to nezdá, tak v Ostravě v angličtině vyřešíte všechno, stejně jako v Brně a v Praze.“

Specialista zákaznického servisu OEC Anton Husovský nově připravuje tzv. relokační aplikaci, která by měla být funkční už od ledna příštího roku. Aplikace bude mít za úkol informovat cizince o procesu přesídlení do ČR dle jejich situace. „Díky této aplikaci bychom se chtěli zaměřit na lákání zahraničních specialistů a start-upů. Chceme jim tím říct, že proces přesídlení je něco, co zvládnou i sami a třeba se do naší Ostravy zamilují,“ říká Alena.

OEC začalo fungovat v únoru minulého roku. Štěstí jim nepřálo, a tak byli hned v březnu nuceni zavřít vinou koronaviru. Alena Danielová však na situaci nahlíží optimisticky.

„Lockdown nám pomohl v tom, že jsme se naučili hodně a kvalitně informovat v anglickém jazyce na sociálních sítích. Hned k 1. 3. jsme měli spuštěný Facebookový profil, a tak jsme byli jediná organizace v Ostravě, která v angličtině informovala o tom, co se ve městě děje. Lidé si tak zvykli k nám chodit pro informace a kolem nás se vytvořila komunita.“

Jelikož je organizace ještě relativně v plenkách, většina projektů se teprve testuje. Jsou však velmi rádi, že mají možnost servis cizincům přinášet.

„Naše centrum je financováno z prostředků Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Jsme vděční, že můžeme být v prostorách Moravské Ostravy, protože nám dali přívětivý startovací nájem a tak jsme mohli za ten krátký rok a půl pomoci v širším měřítku,“ doplňuje projektová manažerka centra. V roce 2020 se služby zaměřovaly pouze na Ostravu, od tohoto roku už pokrývají celý MS kraj. OEC se snaží navázat spolupráci i s jinými městy, momentálně s Třincem a Opavou.

Centrum pomáhá usnadnit řešení i mimořádných požadavků, jako například zřízení kriketového klubu. „Expat Allam, který je momentálně v Indii, ale vrací se kvůli zaměstnání, shání tělocvičnu a prostory, kde by se dal hrát kriket venku. V Ostravě je tým Indů, kteří jej hrají. Oslovili jsme tak Statutární město Ostrava, a to nám pomáhá hledat vhodné hřiště,“ usmívá se. „To by byla skvělá spolupráce, kdyby vyšla.“

Pokud se člověk domluví anglicky a rád by se nějakým způsobem zapojil, má dvě možnosti. OEC nabízí službu „buddy“, tedy „kamarád“. Ten s expatem zajde vyřešit minoritní věci, jako například si vyřídit ODIS kartu či koupit si kolek na poště, pokud by to cizinec sám z nějakého důvodů nezvládl. Budou rádi, když se zájemci ozvou s nabídkou pomoci.

Druhou možností by bylo přijít na události, které centrum pořádá. Už podruhé budou lidé moci dojít na Indickou noc, která se koná 6. listopadu v Impact Hub Ostrava. Tam se dozví věci o indické kultuře, hudbě a kuchyni. V minulosti proběhl i Balkánský večer a Latinská noc.

„Tyto události jsou jak pro expaty, tak pro Čechy, kteří chtějí poznat kultury různých zemí. Už máme naplánované spektrum událostí, které bychom chtěli následovat od příštího roku,“ uzavírá Alena Danielová.