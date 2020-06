Od soboty 13. června otvírá Polsko své hranice do zemí Evropské unie. Ve středu to oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Nicméně polskou hranici mohou čeští občané překročit do před 13. červnem, ale pouze na základě Polskem vymezených výjimek. "Od 13. června budou moci do Polska občané ČR vstoupit za jakýmkoliv účelem, při cestě zpět však platí podmínky vymezené ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a to až do 14. 6. 2020 do 23:59 hodin," řekl Ondřej Krátoška z tiskového odboru ministerstva.