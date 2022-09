Na dotaz Deníku, jedna z návštěvnic říká, že je v kavárně už podruhé. „Je to tady pěkné. Zažila jsem cukrárnu, která tady byla předtím, ta ale byla taková dost studená a byla tady špatná akustika, takže se tady moc nedalo bavit. Teď je to tady hodně příjemné, navíc celý Knurrův palác je krásně spravený,“ podotýká návštěvnice.

Nikol Bolomová, vedoucí Městského kulturního centra Fulnek, které kavárnu provozuje, sděluje, že kavárna byla v původním zadání projektu Síně slávy Petry Kvitové. Slavná fulnecká tenistka na nedávné otevření kavárny dokonce reaguje na svém twitterovém účtu. „Kavárna ve Fulneku, v mé Síni slávy je otevřená. Její jméno je jasné: Pojď. Tak přijďte si dát něco dobrého. Najdete tam i ikonické dorty,“ píše Petra Kvitová.

Nikol Bolomová upřesňuje, že za ikonický dort je určitě možno považovat Míšův řez. „Petra má obecně ráda sladké a my jsme myslely, že vymyslíme zákusek, který by měla ráda, a byl by jedinečný pro tu kavárnu. Ona říkala, že má nejraději Míšův řez, takže to je vlastně náš wimbledonský Míša řez,“ ukazuje Nikol Bolomová kulatý dort, který na rozdíl od klasického Míša řezu zdobí zelená pokrývka se světlými kolečky s vytlačenými postavičkami medvídků a zapíchnutou siluetou tenistky. „Časem by ta kolečka měla být žlutá, jako tenisák,“ podotýká Nikol Bolomová.

Vybavení kavárny si její zaměstnankyně s Nikol Bolomovou většinou vymyslely samy, vymyslet název prý také nebylo tak složité. „Nechtěli jsme to nazvat jako Kavárnu Petry Kvitové, je to zavádějící, a někdo by to mohl chápat, že to provozuje sama. Takže jsme využili to její Pojď, kterým se při zápasech hecuje, a nazvali jsme to PojďCafé,“ vysvětluje Nikol Bolomová.

Na zájem si zatím nemusí stěžovat, plno bylo při otevření, na první školní den anebo o víkendu, kdy na nádvoří bylo promítání letního kina. S různými akcemi a aktivitami chtějí propojit kavárnu i do budoucna.

„Letos třeba ještě máme v plánu udělat tady na nádvoří akci Česko zpívá koledy. Chceme kavárnu propojit i s nějakou hudbou, ať už s koncerty na nádvoří nebo s akustickými koncerty se dvěma, třemi muzikanty. Taky bych to ráda propojila s knihovnou, že by tady mohlo být autorské čtení,“ naznačuje plány Nikola Bolomová a dodává, že rovněž chtějí každý měsíc dělat nějakou zvýhodněnou akci, jako třeba zákusek ke kávě zdarma a podobně. „S ohledem na to, jak se vyvíjí ekonomika domácností ale nechceme předjímat. Hodnotit můžeme třeba až tak po půlroce otevření,“ uzavírá Nikol Bolomová.