Vzhledem k letošní koronavirem stížené situaci kolem cestovního ruchu a turismu se vytváří projekty na jeho podporu. Projekt Slezsko - Moravské pohraničí, do nějž se chce nyní zapojit i město Bohumín, chce postavit region na nohy a upozornit na podporu svých nejznámějších turistických cílů.

Meandry Odry | Foto: Pavel Čempěl

Česko-polský projekt Slezsko - Moravské pohraničí počítá s podporou turismu ve čtyřech oblastech, do nichž chce během tří let investovat milion eur. Peníze poslouží na propagaci architektury, industriálních památek, přírodního bohatství i významných míst a měst. Cílem je propojit nejznámější atraktivity českého a polského území a dostat je do povědomí turistů.