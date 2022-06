Takto by se dal stručně popsat princip fungování nové monitorovací stanice, která počínaje pátkem nepřetržitě hlídá nezávadnost vody v řece Bečvě u Lhotky nad Bečvou. První zařízení svého druhu u nás uvedli do provozu pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV TGM).

Nepřetržitý monitoring

„Perloočky jsou malé organismy velmi citlivé na změnu kvality vody. Reagují na široké spektrum látek, které se běžně v případech znečištění vyskytují. Mnohem dříve než ryby. Znečištění tak můžeme zjistit dříve, než začnou ryby hynout,“ vysvětluje Přemysl Soldán, šéf ostravské pobočky VÚV TGM.

Díky nepřetržitému monitoringu by se tak dalo do budoucna předejít ekologickým haváriím takových rozměrů, jaká postihla řeku Bečvu na pozdim roku 2020.

„Náš počin je reakcí na tuto havárii. Pojali jsme to jako výzkumný úkol. Smyslem je ověřit si celoroční kontinuální provoz monitorovací stanice a poznatky pak využít při budování sítě měřicích stanic po celé České republice,“ uvedl Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM.

Inspirace Německem

Inspiraci hledali výzkumníci v Německu, kde používají na měření nezávadnosti vody stejný přístoj, jako je ten instalovaný ve Lhotce.

„Dva takové máme i ve svém vybavení, tak jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit. Už v lednu 2021 jsme proto komunikovali s Povodím Moravy, zda a kde by stanice mohla být,“ připomněl Urban.

Zdůraznil, že hlavním účelem není objasnění ekologické havárie před dvěma lety či hlídání vyústí z průmyslových podniků ve Valašském Meziříčí. Byť na samotné umístění stanice právě jejich blízkost a zkušenosti místních s havárií měly vliv.

Výhodou monitorovací stanice je schopnost okamžitě při zjištění znečištění automaticky odebírat vzorky vody.

„Při havárii na Bečvě se ukázalo, že problém byl právě v relativně pozdním odběru vzorků. Tady máme automatický vzorkovač, který jakmile se při určitém stupni znečištění spustí alarm, okamžitě začne sám odebírat vzorky vody. A další pak v určeném časovém odstupu,“ popsal Přemysl Soldán. Zařízení zároveň upozorní na něj napojené instituce.

Monitoring vítají i rybáři

Hodnota přístroje umístěného ve speciálním „domku“ u řeky ve Lhotce nad Bečvou je zhruba 2,5 milionu korun. Samotná stavba kiosku a potřebná infrastruktura přišla na dalších 1,2 milionu korun.

Monitoring řeky Bečvy uvítali i rybáři, kteří ekologickou katastrofu na Bečvě nesou zřejmě ze všech nejhůře. Mají ale své výhrady.

„Kladu si otázku, jestli je tato monitorovací stanice schopná zjistit něco rychleji a lépe, než jsme zjistili my rybáři toho 20. září 2020. Pokud by takové zařízení bylo na kanálu za plotem jednotlivých průmyslových areálů a zjistilo únik nějaké chemikálie, pak by šlo ty kanály zavřít a znečištění by nešlo do řeky. Když už se chemikálie do řeky dostanou, budou ryby hynout tak jako tak,“ poznamenal rybář Stanislav Pernický.

Podle něj je otázkou, zda není stanice jen psychologická záležitost, aby si firmy nad monitorovací stanicí daly pozor.

„Druhá věc je ta, že pokud nebudou existovat rodné listy jednotlivých vyústí včetně napojení na kanalizace, je to špatně. Pak nebude zjistitelné, ze kterého průmyslového areálu ona chemikálie do řeky unikla. Stanice je fajn, ale musí k tomu být celá řada dalších opatření,“ míní rybář Pernický.

Ohlédnutí za ekologickou havárií

Ekologická havárie postihla řeku Bečvu 20. září 2020. Podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy, které otrávily čtyřicet kilometrů toku řeky od Valašského Meziříčí až po Přerov. Uhynuly desítky tun ryb.

Kvůli otravě Bečvy obžaloval na konci března státní zástupce rožnovskou firmu Energoaqua a jejího ředitele Oldřicha Havelku z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými, volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Vsetínský okresní soud však v květnu státnímu zástupci vrátil případ k došetření, důvodem byly nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Státní zástupce podal na rozhodnutí vsetínského okresního soudu stížnost, rozhodne o ní olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě.