Zemědělská technika se v Písečné vyráběla od roku 1968. Původně v prostorách někdejší celulózky ve Studeném Zejfu. „Začaly se zde vyrábět traktorové návěsy, takzvané BSS. To byl oblíbený výrobek v rámci celé RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci, obchodní organizace socialistického bloku, pozn. red.),“ popisuje majitel firmy WTC Písečná Josef Ťulpík.

Produkce v Písečné se časem rozšířila o nástavby na nákladní vozy Tatra a Liaz. Protože kapacita závodu u řeky Bělé přestala stačit, nastěhovala se výroba do areálu bývalé výrobny betonových dlaždic nad nádražím. V něm se zemědělská a komunální technika vyrábí i dnes.

Josef Ťulpík pochází z Jeseníku, od roku 1995 ale žije v Bludově, kde je i neuvolněným místostarostou. V obci na Šumpersku vybudoval pěstitelskou pálenici a cukrárnu. K továrně v šedesát kilometrů vzdálené vesnici se dostal začátkem tisíciletí.

„Byla to náhoda. Já jsem firmě, která tu tehdy vyráběla, pomáhal s organizací výroby. Oni poté neměli zájem v tom pokračovat, a tak mi závod nabídli. Protože jsem z Bludova, rozhodoval jsem se, jestli do toho jít. Věděl jsem, že to není příběh na rok nebo dva, ale na desítky let. Rozhodl jsem se a nelituji toho, byť musím dojíždět. V průměru třikrát týdně,“ říká jednatel firmy.

Bývalí majitelé v závodu produkovali svařence zejména pro francouzský trh.

„V roce 2007 jsem se rozhodl, že na trh zkusíme vrátit značku Písečná. Začali jsme vyrábět vlastní výrobky, které jsme homologovali. Postupně se nám Písečnou vrátit na trh se zemědělskými výrobky podařilo. Je to celá škála návěsů, přívěsů, vozů na převoz zvířat, platoňáků. Po roce 2010 jsme rozvinuli výrobu traktorových nosičů kontejnerů,“ vzpomíná Josef Ťulpík.

Dnes se firma WTC orientuje dvěma základními směry – na výrobu zemědělské dopravní techniky a produkci nosičů kontejnerů zejména pro komunální služby.

„Firmu jsme rozvinuli, dnes je po zakázkové i finanční stránce stabilizovaná a funguje. Když jsme ji kupovali, zařízení tu bylo z osmdesátých let. V první fázi jsme kompletně obnovili technologii, v posledních třech letech jsme začali dávat do pořádku i budovy,“ vypráví jednatel firmy v kanceláři objektu, jehož interiér aktuálně prochází rekonstrukcí.

Náročné pro konstrukci a vývojáře

V produkci zemědělské techniky panuje v Evropě obrovská konkurence. V Česku jsou dva až tři větší výrobci, řada dalších se nachází v Polsku, v Pobaltí, na kontinent se dováží technika i z Turecka. Výhodou firmy WTC je vlastní vývoj a neustálá inovace výrobků.

„V 2007 jsme měli dva výrobky bez jakýchkoli modifikací, dnes máme sedm řad a zhruba sto dvacet modifikací. Je to velmi široké spektrum, což je náročné pro konstrukci a vývojáře. Charakter naší výroby je zakázkový. Díky tomu jsme na trhu úspěšní oproti velkým konkurentům, kteří jedou sériové výroby. Jsme schopni reagovat na přání zákazníka, který požaduje konkrétní úpravu. To nás zvýhodňuje,“ vysvětluje jednatel.

Firma aktuálně připravuje výstavbu nové haly, díky čemuž by mohla logisticky přebudovat výrobu. I když má plány na další rozvoj, hodlá jít cestou kooperací. Společnost má padesátku zaměstnanců a její majitel chce udržet tvar malého podniku. Výhodné je to jednak z hlediska případných podpor se strany státu, Josef Ťulpík k tomu má i důležitější důvod.

„Padesát lidí je sice dost, ale pořád mám pocit, že jsme ve tvaru rodinné firmy. Všechny zaměstnance znám jménem, když se potkáme, máme možnost osobní komunikace. Nechtěl bych spadnout do určité anonymity, kdy bychom měli víc zaměstnanců, musela být jiná řídicí struktura a komunikoval bych s nimi prostřednictvím podřízených. Současný směr mi vyhovuje, cítím se v něm dobře,“ uzavírá podnikatel.