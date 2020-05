/ROZHOVOR/ Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil si přeje, aby obrovská vlna solidarity a spolupráce vydržela i mimo nouzový stav a říká: "Propojení sféry podnikaní a sociální oblasti je jedinečné."

Náměstek hejtmana Jiří Navrátil se stal také součástí týmu, který přímo předával ochranné prostředky poskytovatelům sociálních služeb. | Foto: Archiv

Moravskoslezský kraj je druhým v počtu nakažených osob. Čemu to přisuzujete?

Nesmíme zapomínat na to, že náš kraj je jedním z nejlidnatějších krajů v republice, to je jedna skutečnost. Druhým faktem je to, že jsme jedním z krajů, který také nejvíce testuje. Každodenně vydáváme statistiky týkající se vývoje počtu nakažených osob v kraji, takže platí, že když hodně svítíte, tak taky hodně uvidíte. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se snažíme situaci zodpovědně a pravidelně vyhodnocovat a tomu odpovídají také přijímané opatření kraje.