Dalším rozhodnutím hned od začátku bylo nepoužívat plastové nádobí na jedno použití. „Nemáme žádné kelímky, plastové misky apod. Nikdo u nás nedostane ani brčko. Je to zbytečnost, když se každý může napít ze skleničky. V zimě pak nemáme malé medy v plastových krabičkách, ale na obsluhovacím pultu je medová pumpička, kde si každý načepuje tolik medu, kolik chce a stejně tak je to s cukrem. U nás nenajdete pytlíčky, aby se pak válely všude po louce. Řešíme to cukřenkou na baru a na každém stole v restauraci. Takto se dá ušetřit obrovské množství odpadů, které by vzniklo z jednotlivých obalů,“ upozornil Stiller.

Kdo to uklidí? Děti! Hloupí turisté ničí Beskydy odpadky, takto dopadá Prašivá

Třetím rokem se pak už na Prašivé netopí koksem, protože tady funguje tepelné čerpadlo. „Neprodukujeme tak žádné exhalace. Ani žádný odpadový olej, protože Prašivá je snad jedinou chatou v celém Moravskoslezském kraji, která nedělá žádná smažená jídla. Sýry, hranolky, bramboráky či langoše. Nic z toho u nás hosté nenajdou, v nabídce je domácí česká nesmažená kuchyně,“ podotkl chatař.

Na Prašivé pak fungují i ekologické toalety s možností využití i dešťové vody ke splachování. „Je to obrovská výhoda, protože jenom záchody proteče za jeden víkendový den kolem pěti až pěti a půl kubíku vody, což je obrovské množství. Pokud je dešťové vody dost, dá se využívat na splachování. V takovém případě můžeme pošetřit pitnou a užitkovou vodu,“ vysvětlil Stiller.

Ten je obzvlášť hrdý na to, že osmdesát procent personálu chaty chodí do práce pěšky nebo jezdí na kole. „Jdeme tak příkladem tomu, že když je tady zákaz vjezdu od roku 2017, tak i my jako pracující sem jdeme velmi často po svých. Když personál sem dochází třikrát, čtyřikrát, pětkrát týdně pěšky, proč by to nezvládl turista, který k nám zavítá jednou za týden nebo jednou za měsíc. Není jediný důvod, aby někdo jezdil na Prašivou autem až k chatě. A pokud se jedná o starší a nemocné spoluobčany, pro ně různá řešení máme a nějak je vždy nahoru dostaneme,“ poznamenal Stiller.

Personál chaty nebo i dobrovolníci, kteří chatě pomáhají pak pravidelně čistí také pěší trasy a cyklotrasy vedoucí na Prašivou. I ty v okolních obcích, jakými jsou Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty, Dobratice a Komorní Lhotka.

Nyní se na Prašivé připravují na velkou investiční akci. „Podařilo se nám sehnat prostředky na ekologickou čistírnu odpadních vod. Na přelomu jara a léta začneme stavět super moderní čistírnu, abychom se zbytky vody nakládali tak, jak to nařizuje nová legislativa, která nás brzy potká,“ uzavřel Stiller.