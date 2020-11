Městskou dopravu v tomto městě pod Beskydami, příměstskou dopravu v oblastech Frýdlantska a Frýdecko-Místecka, zajišťuje společnost ČSAD Frýdek-Místek. Frýdecko-místecký dopravce si díky dotaci z evropských fondů pořídil moderní autobusy od českého výrobce, které si světovou premiéru odbyly v roce 2016 na veletrhu v německém Hannoveru.

Patnáct nízkoemisních vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) rozšířilo vozový park frýdeckomístecké městské hromadné dopravy. Společnost ČSAD Frýdek-Místek se tak stala prvním dopravcem v České republice, který autobusy typu SOR NSG 12. neboli jednoduše „NSGéčko“, objednal.

Město mělo možnost navrhnout si design nových vozů pro MHD podle svých představ. Vizuální identitu města pak vozidla šíří i do okolních obcí, do kterých v rámci městské hromadné dopravy zajíždějí pro veřejnost zcela zdarma.

Zdroj: MMR

„Po dohodě s vedením města jsme nové vozy „oblékli“ do designového kabátku, kde jsou kromě logotypů dopravce vyobrazena také loga města s doplňkovým grafickým rastrem v modrobílé barvě. To odráží jednotný vizuální styl Frýdku-Místku. Poskytovaná služba veřejné dopravy tak dokonale barevně zapadá do konceptu městských služeb,“ uvádí Jakub Vyvial, ředitel divize osobní dopravy společnosti. Ve Frýdku-Místku v současnosti jezdí čtyřicet nízkoemisních autobusů a dva elektrobusy.

K obnově podstatné části vozového parku ČSAD Frýdek-Místek za bezmála sto milionů korun, mohlo dojít díky 85procentní dotaci z evropských fondů. Nové CNG autobusy nahradily stávající vozidla s pohonem na naftu. Nyní jsou všechny kmenové autobusy zabezpečující MHD ve Frýdku-Místku a okolních obcích poháněny stlačeným zemním plynem. Obměna vozového parku tak pozitivně ovlivní kvalitu ovzduší na obsluhovaném území.

Podívejte se na Mapu projektů EU.

Nově pořízená NSGéčka jsou technologickou i designovou novinkou tuzemského výrobce. Bohatě prosklené a vzdušné autobusy obstojí ve srovnání s dopravou ve městech západní Evropy. Na pohodlných sedačkách se usadí celkem 33 cestujících a dalších 68 může bezpečně stát. Nechybí místo pro kočárky ani vozíčkáře. Ti všichni pak ocení skvělé pérování vozu, které „vyhladí“ případné nerovnostmi vozovky. O komfort cestování se stará i celovozová klimatizace.

S dobou jde autobus i tím, že nabízí 8 USB nabíjecích portů pro chytrá zařízení. Informace pro cestující nabízejí vnější LED a vnitřní LCD informační panely upravené i pro využití nevidomými cestujícími.

„Jedná se o novinku konkrétního českého výrobce SOR, který v rámci své nové modelové řady dodával tento typ autobusu s pohonem na CNG poprvé. Dosud byla tato nová modelová řada pouze s elektropohonem a běžným dieslovým pohonem. Výrobce SOR má s městskými autobusy na CNG dlouholeté zkušenosti, nicméně v rámci své nové řady výrazně pozměnil design vozidla a upravil rovněž samotnou techniku. Dle prvních zkušeností z provozu můžeme konstatovat, že velmi úspěšně,“ doplnil Jakub Vyvial.

Dojedou až na Lysou horu

Zelenobílé autobusy ČSAD Frýdek-Místek obsluhují od jara do podzimu rovněž pravidelnou linku na Lysou horu, nejvyšší bod Moravskoslezských Beskyd. Cestou urazí autobusy 31 kilometrů a čeká je skoro 600 metrů převýšení až k chatám na hojně navštěvovaném vrcholu. ČSAD Frýdek-Místek je jediným dopravcem, který může po dohodě s CHKO Beskydy, hromadnou dopravu na vrchol Lysé hory zajišťovat.

Zdroj: MMR

Letos jezdily autobusy na Lysou horu už šestnáctou sezonu a vyvezly tisíce spokojených turistů. Ti přitom nejezdí jen individuálně, ale mohou vyrazit i s průvodcem. Každý pátek autobus doprovází zaměstnanec Beskydského informačního centra, který turisty seznámí se zajímavostmi Lysé hory i celých Beskyd. Tento způsob dopravy si oblíbili především starší lidé, pro které by už bylo často nad jejich síly zdolat podobné převýšení pěšky. Autobusy by měly na Lysou horu vyrazit i příští rok.

Jakub Vyvial: Dotační projekt je výraznou finanční pomocí

Městská hromadná doprava ve Frýdku-Místku je velmi specifická a v zásadě jedinečná i v České republice. „Cestující se může prakticky zdarma například projet od Paskova až pod vrchol Lysé Hory do obce Krásná,“ říká Jakub Vyvial, ředitel divize osobní dopravy ČSAD Frýdek-Místek.

Zdroj: Deník/Lukáš KaboňMěstská hromadná doprava ve Frýdku-Místku zajišťuje v rámci jednoho tarifu dopravní obslužnost do mnoha obcí v blízkém i vzdáleném prostředí. Jak důležitý byl pro její fungování nákup patnácti nových autobusů na stlačený zemní plyn (CNG)? Hrálo v tom nějakou úlohu i město?

Jedná se o jednorázovou obnovu asi třetiny vozidel, což samozřejmě výrazně ovlivní kvalitu vozového parku. Naposledy se nám něco podobného povedlo na přelomu roku 2014 a 2015.

Město Frýdek-Místek je v těchto projektech samozřejmě naším partnerem, zejména v roli stálého objednatele veřejné dopravy. Bez dlouhodobé smlouvy bychom žádný dotační titul nyní ani v minulosti nezískali. Jakožto dopravce musíme garantovat tzv. udržitelnost projektu, v tomto případě pět let, a k tomu slouží zejména dlouhodobý kontrakt. Druhým faktorem pak je plánování a podpora ekologické veřejné dopravy v městském plánu udržitelné mobility. I toto je jedna z podmínek, díky které můžeme úspěšně žádat o podobné dotační projekty.

Bylo by možné tyto autobusy pořídit i bez dotací z evropských fondů?

Bez dotačního projektu jsme schopni spolu s městem ročně pořídit tři ekologické autobusy. Jde o prostředky, které vygenerujeme v rámci odpisů neboli zdrojů. Na základě smlouvy s městem všechny takto vygenerované zdroje opět vracíme do systému dopravy v rámci investic, tedy pořízení autobusů. Dotační projekt je výraznou finanční pomocí, která může jednorázově obnovu vozidel násobně navýšit.

Koronavirová pandemie se dotkla i dopravců, omezeny jsou vlakové i dopravní spoje. Jak tato výjimečná situace postihla vaši firmu?

Tím, že máme poměrně velký záběr v rámci zajišťování veřejné dopravy nejen v našem kraji, nás pandemie postihla poměrně citelně a v každém typu dopravy trochu jiným způsobem. V rámci MHD vymizeli cestující přepravující se po městě a jeho okolí, školáci, lidé jedoucí do zaměstnání, takže dopad na MHD je proti meziměstské dopravě citelnější. Spolu s městem ale zastáváme názor, že nemá význam bezmyšlenkovitě dopravu omezovat a vytvářet pak případně zbytečně přeplněné spoje. Reálný propad tržeb je v řádu nižších desítek milionů korun.

I přesto, máte v plánu i další projekty s využitím evropských dotací?

Jistě. Naše dopravní skupina byla v tomto směru velmi aktivní již v minulosti. Obnova v rámci běžných zdrojů, chcete-li odpisů, by byla sama o osobě nedostatečná a v podstatě pokryje pouze asi pět procent obnovy vozového parku ročně. Z dlouhodobého hlediska by to bylo neudržitelné, neboť by s přibývajícím léty rostly náklady na opravy starších a starších vozidel, logicky by klesala kvalita vozového parku a stárly by technologie ve vozech. K dotačním projektům se proto snažíme přistupovat aktivně. Jsou určeny pro modernizaci postavenou na nových technologiích s neustálým tlakem na ekologičnost dopravy.

Proto již přibližně pátým rokem jsme do veřejné hromadné dopravy nepořídili jiné vozidlo než s alternativním pohonem, ať už jde přímo o elektropohon, ale zejména pohon na CNG. Takže pokud budou vypsány, budeme jedni z prvních, kteří předloží smysluplné projekty, abychom nejen udrželi stávající standard ekologické veřejné dopravy, ale posunuli ji směrem k vodíkovému pohonu, ve kterém spatřujeme budoucnost. Mám za to, že zejména k tomuto by měly sloužit dotační výzvy, jejichž smyslem je nastartování odvážných inovátorských projektů, v našem případě pak zejména posun k alternativním pohonům.

Zdroj: MMR