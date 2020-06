Na boj s kůrovcem půjdou zřejmě další miliardy. Pokud bude schválen schodek

Ministerstvo zemědělství by mělo dostat letos navíc dalších sedm miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou a 1,6 miliardy korun na boj se suchem. Ministerstvo životního prostředí by mělo získat dvě miliardy korun na budování vodovodů, kanalizací a zadržování vody v krajině. Sněmovna ovšem musí schválit novelu zákona o státním rozpočtu se schodkem 500 miliard korun. Po středečním jednání s ministry to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Svahy Špičáku nad Temným Dolem na Trutnovsku patří k oblastem východních Krkonoš, které nejvíce zasáhl přemnožený kůrovec. | Foto: ČTK

"V tuto chvíli jsme vyslyšeli požadavky, protože jak boj s kůrovcem, tak boj se suchem jsou pro naši zemi a naše občany jedno z nejdůležitějších témat," řekla ministryně. S penězi na boj s kůrovcem a suchem Schillerová počítá už v návrhu, který v pondělí schválila vláda. Jsou součástí 136,6 miliardy korun ve vládní rozpočtové rezervě. Rovněž mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý upozornil na to, že zajištění peněz bude jisté až ve chvíli, kdy nový rozpočet schválí Sněmovna. Už v pondělí vláda přislíbila ministerstvu navýšení rozpočtu na vodohospodářství o miliardu korun, rozpočet ve vodní oblasti by se tak měl zvýšit o 2,6 miliardy Kč. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) má také přislíbené další tři miliardy korun navíc, které by měl dostat ale až v rozpočtu na příští rok. "To zahrnu do prací o rozpočtu, které se uskuteční v létě," dodala Schillerová. Dále uvedla, že případná pomoc kvůli nedávných povodním na Olomoucku je obsažena již v částkách, které MF ministerstvům poskytne a zároveň mají na tyto případy resorty peníze i ve svých rozpočtech. Vláda v pondělí schválila zvýšení schodku rozpočtu už potřetí od propuknutí pandemie, a to na 500 miliard korun. Sněmovna by měla návrh projednat 16. června.

