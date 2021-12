Tragický požár v Rýmařově na Bruntálsku, hořelo v třípodlažním domě

Cena základního skipasu pro jednoho dospělého na jeden den je 700 korun.Od pátku do neděle bude v provozu čtyřsedačková lanovka Myšák, vždy od 8.30 do 16 hodin. Stejnou provozní domu má také čtyřsedačková lanovka Karlov Ski Express, ale ta navíc ještě nabízí večerní lyžování od 18 do 21 hodin.

Čtyřsedadlovka Roháč Express bude v provozu jen v sobotu a v neděli. Lažařům bude o víkendu k dispozici také dvoukotva Kazmarka, která právě zahajuje sezónu v areálu Kazmarka.

"Ski Aréna Karlov jako člen Asociace lanové dopravy podporuje mezinárodní projekt bezpečného cestování Safe Travels," upozornil mluvčí celé Ski Arény Karlov Boris Keka.Na lyžaře se samozřejmě těší také další zimní střediska Jeseníků. Stejně dobré podmínky hlásí z Malé Morávky například také Ski areál Kopřivná.