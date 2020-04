„Potěšující je nárůst sběru baterií ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V nich se množství vybraných baterií meziročně zvýšilo o 14 %. Celkem školy odevzdaly přes 16,4 tuny. Zhruba každá pátá vytříděná baterie tak pocházela ze sběrných míst ve školách,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT.

Celkově však sběr baterií v kraji poklesl o 4 %. Méně se vybralo především do sběrných nádob ve městech a obcích, kde k třídění mohou lidé využívat červené venkovní kontejnery, sběrné nádoby na městských a obecních úřadech a ve sběrných dvorech. Meziročně zde množství odevzdaných baterií kleslo zhruba o čtvrtinu (26 %). Mírně poklesl i sběr do sběrných nádob v obchodech.

Přivést Severomoravany k třídění baterií se snaží i projekt Baterkománie. V Moravskoslezském kraji probíhá od března do srpna. Spojuje sběr použitých baterií a charitu. Aktivně se do něj zapojilo 22 měst. Zkušenosti z jiných krajů naznačují, že tato forma osvěty a motivace by mohla fungovat.

V celé České republice bylo v loňském roce k recyklaci odevzdáno celkem 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. Moravskoslezský kraj patřil k těm nejméně pilným, v přepočtu na obyvatele měl dokonce úplně nejnižší číslo – 70 gramů.