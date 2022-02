Podnik stejně jako většinu jiných v gastrosektoru postihla v poslední době složitá situace na trhu práce, klesající zájem o tento druh služeb i razantní navýšení vstupních nákladů, zejména energií. Rozhodujícím důvodem však byl přístup minulé i současné vlády ke koronavirovým uzávěrám a omezením a následným kompenzacím.

Nevešly se do žádné kolonky

Úsovské bistro se například oproti kasinům či nadnárodním oděvním firmám nevešlo do žádné kolonky kompenzací. V roce 2020 přišlo kvůli vládním opatřením v předvánočním období o půl milionu korun, v roce 2021 znovu.

Prestižní Radniční restaurant v budově krnovské radnice už neotevře

Z těchto peněz přitom v „hubených měsících“, od ledna do dubna, platívalo zaměstnance, nájmy a další náklady. V prvním roce situaci provozovatelé zvládli především díky financování ze strany seniorních rodičů.

Letos si sáhli na jedinou kompenzaci. Následně se jim však ozval finanční úřad, že ani na tu nemají nárok a musí ji vrátit.

„Už nyní víme, že ani nový program chystaný ministrem průmyslu nesplňujeme, protože jsme se zjednodušeně řečeno dál snažili něco dělat a před vypuknutím krize investovali,“ podotkl Lukáš Drlík.

To by se nemělo dít, ozývají se lidé

Konce oblíbeného podniku řada lidí lituje. „Škoda takového krásného bistra. S dcerou jsme k vám rády chodily na punč, kafíčko, zákusky a levandulový hamburger. Určitě se přijdeme rozloučit, jen co to zdraví dovolí,“ napsala na profil bistra na sociální síti Facebook Zdenka Reblová.

Nový investor v Krnově: v Červeném dvoře vyrábí proteinové tyčinky Bombus

„To se nečte vůbec lehce, je mi vás neskutečně líto. Ale věřím, že vás to neodradí, jste moc šikovní a vynalézaví. Jen je strašná škoda té energie a úsilí, co jste do toho vložili, to by se nemělo dít. To není fér,“ uvedla Marie Janošťáková.

Bistro v Olomouci i kavárna v Zábřehu jedou dál

Levandulové bistro bezděkovští statkáři provozují i na Horním náměstí v Olomouci. Lukáš Drlík zvažoval, že i tento podnik zavře, nakonec se ale rozhodl, že mu dá ještě přes letošní letní sezonu šanci.

Do „levandulového království“ spadá ještě kavárna v Zábřehu. Tu provozuje franšízantka a funguje dobře.

Zakladatel textilky z Brantic: Češi zpřísnili pravidla sami a svedli to na EU

„Protože se připojili k zelené iniciativě a nechali chodit všechny hosty. Já jsem k tomu byl zpočátku nedůvěřivý, ale teď jim dávám za pravdu a příště bych to udělal taky. Teď se láme chleba a ukazuje se, že udělali to nejlepší, co mohli. Nikdo nic na žádné úřady nehlásil, žádná kontrola na ně nepřišla, jelo se dál, jako kdyby se nic nedělo,“ míní Lukáš Drlík.

Příště se restrikcí nebudu držet

V politiku podle svých slov velmi ztrácí důvěru.

„Kdybych věděl, že mi to zkazilo počasí, že jsem špatně uvařil nebo si to jakkoli ovlivnil sám, tak jsem v pohodě. Ale podnik mi zavřel stát a já slepě důvěřoval, že když mě o něco připravil, tak mi to nějakým způsobem kompenzuje. Nejhorší na tom je, že se vystřídaly dvě vlády. Jedna hodně pokazila a odešla a druhá si s tím, co první pokazila, vůbec neumí poradit. V politiku velmi ztrácím důvěru a až příště budou nějaké restrikce, tak se jich vůbec nebudu držet a přidám se k Chcíplým psům a ostatním iniciativám, protože to vůbec nemá smysl,“ uzavřel Lukáš Drlík.