Mladí stavaři a stavařky vyrábějí modely z vlnité lepenky a autoři těch nejlepších si rozdělí ceny v hodnotě 40 000 Kč. Pořadatelem a generálním partnerem soutěže je přední česká stavební společnost HSF System. Partnerem soutěže je Svaz výrobců vlnitých lepenek.

Co je úkolem? Navrhnout a posléze sestavit model co nejoriginálnějšího letištního terminálu (budoucnosti) a ukázat jeho vnitřní uspořádání, to vše výhradně z vlnité lepenky. Dominantou sice má být letištní terminál, avšak může být doplněn o další okolní nezbytné prvky.

Studenti nesmí v modelu zkopírovat nebo využít žádný již existující letištní terminál. Hodnotí se kreativita, originální nápad a hlavně fantazie. Hotovo musí mít do 20. listopadu a výsledky budou vyhlášeny v prosinci tohoto roku, přičemž slavnostní finále se uskuteční v Ostravě.

„Vzbudit vášeň a nadšení pro stavařinu u mladých talentů považujeme za stěžejní předpoklad k tomu, abychom i v dalších letech měli ve stavebnictví kvalitní, kreativní a motivované lidi. Právě soutěž Stavby z vlnité lepenky je jedna z vhodných platforem, jak toho dosáhnout,“ říká Jan Hasík, ředitel stavební společnosti HSF System.

Studenti soutěží v několika kategoriích o ceny v hodnotě 40 000 Kč. Autoři nejlepšího letištního lepenkového terminálu získají cenu v hodnotě 20 000 Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě získají ceny v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Nově bude udělena cena za inovativní přístup v hodnotě 5 000 Kč.