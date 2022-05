„Pojďme zase do jednoho koutu naší země, kde vzniklo něco, co stojí za to vidět, navštívit, ukázat. V místě, které je domovem kapely Bratři Orffové, úžasného piva Nachmelená opice a teď už můžeme říct i Malého Café,“ uvedl svůj první krnovský objev v roce 2017 autor Gastromapy.

Malé Café šíří kulturu kávy

„Precizně se tu věnují kávě, hrdě tu připravují britskou pražírnu Climpson & Sons. O víkendu pořádají brunche. Když jsme podnik navštívili, podávalo se trhané kachní maso, bruschetta, grilovaná křidélka nebo french toast,“ popsal Lukáš Hejlík svůj krnovský zážitek a kromě jídla a kávy pochválil také obsluhu. „Kafe od sympatických slečen, které jsou pro nás se svým podnikem velkým překvapením. Na mapu hrdě patří a Krnov je díky nim zase slavnější,“ uzavřel nadšeně svou první recenzi z Krnova provozovatel Gastromapy v roce 2017.

Úspěch Malého Café

Od té doby Malé Café přišlo se spoustou dalších nápadů a potvrdilo pověst kavárny nadregionálního významu. Každoročně v centru Krnova pořádá festival kávy, který propaguje to nejlepší z oblasti pouliční gastronomie a kávové kultury. Majitelka a headbaristka Malého Café Šárka Bolatzká pořádá osvětové přednášky o kavárenské scéně a degustace kávy také v okolních městech.

Kavárna Mane dělá Krnovu čest

Kavárna Mane je oblíbeným místem krnovských studentů, kteří si většinou ke kávě objednají něco sladkého. Food blogger Lukáš Hejlík navštívil Mane 3. března 2022 v době snídaně. „Kafe tu měli od Father's Coffee Roastery a Pikola, což jsou teď na severu Moravy takové dvě vedoucí pražírny. Cappuccino jsme už měli dokonalejší, filtr byl moc fajn. Kavárna, která je v suterénních prostorách krnovského zámku, byla během chvíle poměrně zaplněná. Snídaně fajn, cena v dnešních ohledech vlastně fantastická. Talíř s párky, šunkou, sýrem, fazolemi, saláty a chleba. Dělají tu ale i vafle nebo obložené chleby. My jsme si dali fajn kaši, kterou rozehrávaly jablka, skořice a ořechy,“ zapsal Hejlík do své Gastromapy.

Hejlík zaujal Gastromapou a Hrubešová kuchařkami

Neušlo mu, že krnovský Zámeček a jeho okolí nabízí kromě Mane a Malého Café plno dalších zajímavých podniků. „V Krnově to sakra vzkvétá, máme z tohoto města radost. Strávili jsme tam noc, a to včetně oslav baru fklidu hned naproti. Často jsme tam na základních školách a máme pocit, že tohle české pohraniční město, odkud je to všude daleko, jde (v našem porovnání) fakt nahoru. A gastro tomu pomáhá, a Mane je další do skládačky,“ napsal Hejlík do své Gastromapy.

Koprovka Včera, dnes a zítra

„Tak tohle byla opravdu pecka! Pamatujete na naše video, které dávalo tipy na nejlepší naše koprovky? Tahle krnovská adresa nám tam chybí. Poctivé velouté, krém plný másla, tuku, kopr navrch, naprosto jemné líčko, greanaile brambor k tomu, fakt skvělé,“ zaznamenal Hejlík své nadšení, když navštívil nové krnovské bistro Včera, dnes a zítra. Samozřejmě musel představit také kuchařského mistra, který umí koprovku vyladit k dokonalosti.

„Prostředí a koncept vůbec působí italsky, o tom mohly svědčit ty canolli nakonec, a také vitrína plná vína a delikates. Ale menu přináší moderní jídla a inspiraci z nejrůžnějších zemí, ovšem vždy s kreativním twistem, za který by se nemusely stydět žádné české přední adresy! Protože pozor, Ondřej Skýba vařil na mnoha adresách, to líčko s koprovkou zná určitě z brněnské Valorky, spoustu dalšího pro změnu z Čeladné a Cattaleya Resortu,“ zasadil Hejlík krnovskou gastronomii do kontextu.

Hejlík upozorňuje, že pojem "bistro" je třeba brát s rezervou, protože zde se jedná především o pomalé vaření, sous-vide, fermentování, grilování na dřevěném uhlí a kvalitní suroviny. Opakovaně projevil respekt ke zdejšímu kuchařskému umění.

„Už ten tatarák jako úvodní pozdrav z kuchyně, s krémem, krevetou v tempuře a koprem a dokonalou pěnou, byl skvělý. Cordon bleu z telecí, šunkou od kosti se sýrem raclette, v super prezentaci, taky nás moc bavilo. Budeme tomu fandit a těšit se na další báječný večer. I když bistro dělá i obědy, pak nechápeme tu cenu za koprovku přes den. Moc jsme si pochutnali a opravdu odcházeli přepříjemně překvapení. Bude to samozřejmě závislé na Ondřejově vedení a účasti, Kdyby ho bistro ztratilo, může být vše jinak, ale tak už to v gastronomii dnes chodí,“ uzavřel Lukáš Hejlík svůj třetí krnovský objev Včera, dnes a zítra.