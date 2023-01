Zmatená řidička ujela na trati Krnov - Jeseník sto metrů po kolejích

Autobusovou MHD v Krnově zajistí tři zcela nové vozy Iveco Streetway 12 a nový nízkopodlažní městský autobus SOR NS 12. Autobusovou flotilu doplňují dva nízkopodlažní vozy SOR BN 9.5. Zatímco ARRIVA už v lednu 2017 slavnostně představila Krnovanům svůj elektrobus SOR EBN 10,5, všechna nová vozidla Transdev jsou poháněna dieselovým motorem. Ve všech typech krnovských autobusů je samozřejmostí bezhotovostní odbavení bankovní kartou, dopravní kartou ODISka a akustické hlášení zastávek.

Krnov vybíral ze tří zájemců

„S nabídkou provozování městské hromadné dopravy v Krnově jsme oslovili tři dopravce. Dosavadního provozovatele MHD, společnost ARRIVA autobusy, a firmy Z-Group bus a Transdev Morava. Posledně jmenovaná podala nejnižší cenovou nabídku, a to 13,4 milionu ročně bez DPH. Při dopravním výkonu 279 383 kilometrů to znamená jednotkovou cenu 47,94 korun za kilometr,“ zrekapituloval výběrové řízení vedoucí organizačního odboru krnovské radnice Igor Kozelek. Jelikož nabídka byla kalkulována v cenách roku 2021, musí město počítat s tím, že se do ní promítne růst mezd i cen pohonných hmot. Podle předběžných odhadů v roce 2023 zaplatí město za provoz MHD kolem 18,5 milionu korun.

Společnost Transdev předložila do výběrového řízení nabídku ve dvou variantách. První varianta počítala s pořízením celkem šesti starších vozidel z roku 2014, druhá kalkulovala s koupí čtyř zcela nových vozidel Iveco Streetway 12 a dvou starších Iveco Crossway LE 10.8. „Jelikož rozdíl v cenových nabídkách nebyl dramatický, rozhodli jsme se pro nová vozidla, i když je to dražší varianta. Chceme ale, aby cestující měli vyšší komfort,“ komentoval rozhodnutí starosta Krnova Tomáš Hradil.

Přestup z Arrivy ke konkurenci

V souvislosti s tímto výběrovým řízením v říjnu 2022 upozornil řidič autobusu Tomáš Kozok na skutečnost, že Pavla Strouhalová, ředitelka a jednatelka dosavadního dopravce Arriva Morava, odešla pracovat ke konkurenci, do firmy Transdev. Vyjádřil obavu, zda výběrové řízení bylo férové, když Strouhalová znala know how a ekonomiku původního dopravce.

Deník ověřil, zda jeho obavy sdílí také Arriva, která v řízení tentokrát nebyla úspěšná. Mluvčí Arrivy přestup vrcholné manažerky sice potvrdil, ale s tím, že k němu došlo dávno před loňským vyhlášením řízení na nového provozovatele autobusové MHD v Krnově. „Paní Pavla Struhalová u nás pracovala do poloviny roku 2018 a byla předsedkyní představenstva společnosti Arriva Morava. Cenovou nabídku jsme připravili v určeném termínu tak, aby byla v současné turbulentní době životaschopná a abychom byli schopni dopravu zajišťovat a nemuseli kvůli hledání úspor sahat třeba na mzdy zaměstnanců. Výsledky nabídkového řízení respektujeme,“ uvedl Jan Holub, mluvčí společnosti Arriva Transport ČR.

Starosta slíbil „revoluci v MHD“

„Jak se vám líbí nové autobusy městské hromadné dopravy? Uvnitř nově najdete třeba USB nabíječky, digitální displeje nebo klimatizaci. Chystáme toho ještě více,“ oslovil Krnovany starosta Tomáš Hradil.

Starosta Hradil informoval, že město chystá instalaci digitálních panelů na nejfrekventovanější zastávky, kde se potkávají městské i příměstské spoje. Měly by být na autobusovém nádraží, u nemocníce nebo u Kauflandu. „Se zástupci firmy Transdev i Koordinátorem ODIS jsme jednali o obnově zrušené autobusové linky do Brna. Předtím ji provozovala na komerční bázi Arriva. Nebude to jednoduché, nebude to hned, ale nevzdáváme se. Začínáme s přípravou "revoluce MHD". Počítáme se vznikem nových zastávek. Předběžně třeba u polikliniky nebo na náměstí. Přemístění některých zastávek na vhodnější místa a přepracování jízdních řádů tak, abyste se dostali tam kam potřebujete častěji a rychleji. Jde o dlouhodobý proces, potrvá nám to minimálně dva roky, ale věřím, že tímto krokem přilákáme k MHD ještě více lidí,“ vzkázal starosta občanům Krnova.

Hned se objevila doporučení, aby se k těmto plánům vyjádřili také zkušení řidiči autobusů s dlouhou praxí. Je totiž možné, že v centru Krnova na dlouhé autobusy nebude dost místa, aby bezpečně zvládly i příliš ostré zatáčky. Ani dlažba z kočičích hlav možná není ideální povrch pro přejíždění těžkých autobusů.

Hradil poděkoval za připomínky s tím, že úvahy o autobusech v centru reflektují hlavně potřeby seniorů, kteří se potřebují dostat na polikliniku. Alternativou by mohl být třeba záliv na Jesenické ulici, odkud už je to na polikliniku celkem blízko. „Zastávky určitě budeme řešit s Pepou Lhoťanem. On říká, že je začátečník, že autobus řídí teprve 40 let, ale i tak nám určitě bude užitečný,“ ujistil Tomáš Hradil, že názorům řidiče autobusu určitě budou komunální politici naslouchat, než rozjedou „revoluci v MHD“ naostro.