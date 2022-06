Ta si s manželem tento dům pro svůj nový podnik vybrala díky jeho specifičnosti. „Jedná se o sto let starou stavbu, kterou nikdy nepoznamenala žádná rekonstrukce. Podařilo se nám ji koupit a pomalu začít realizovat své sny,“ přiblížila Mališ Bílková.

Oproti ostatním kavárnám a podobným podnikům se KOVÁRNA v Čeladné hodně odlišuje. „Když si lidé sednou venku na špalcích, mají spíše pocit, že jsou někde na zahradě než v kavárně. Děti se mohou povalovat na trávě, psi mají u nás volný výběh. V tomto je to tady hodně punkové. Postupem času si k nám našli cestu ti, kteří chtějí utéct z města, udělat si pohodlí na dece nebo se potkat a popovídat s kamarády,“ popsala Mališ Bílková.

Lidé tu relaxují, jiní pracují

V průběhu týdne v KOVÁRNĚ mnoho hostů řeší pracovní záležitosti. „Někteří si dají kávu a pracují na počítači, jiní se tady schází k pracovním schůzkám či meetingům. O víkendech je tu pak hodně turistů. Sejdou se tady, aby si dali kávu, koláč a vyrazili spolu na túru do Beskyd. V tomto je hodně pestrá škála lidí, která nás navštěvuje,“ poznamenala majitelka KOVÁRNY.

Útulný podnik v Čeladné je založený na čtyřech základních produktech. „Prvním je káva. Prodáváme kávu z pražírny Coffe culture z Bílovce. Dále jsou to koláče, které si sami pečeme, a sice podle starého receptu babičky. Soustředíme se také na snídaně, které nastartují den. Zákazníci u nás dostanou klasická míchaná vajíčka se slaninou a nyní už i vejce Benedikt. Taková snídaně vám udělá hezký den,“ podotkla Mališ Bílková s tím, že v KOVÁRNĚ mají rádi také Prosecco. „Chutná nám a máme hodně přátel v Itálii. Přímo z Valdobbiadene si dovážíme Prosecco. Jde nám o to, aby bylo bio, nefiltrované, z malých vinařství, nikoliv z továren na víno,“ zdůraznila Mališ Bílková.

Majitelka KOVÁRNY je hrdá na to, že všechny produkty, které tento podnik nabízí, tvoří z kvalitních surovin. „Nepoužíváme žádné náhražky. Používáme vajíčka z volného chovu, stále si snažíme uchovat svou tvář. Nejdeme do klasického gastra, kdy je všechno unifikované. Nejvíce si vážím našich lidí, kteří u nás pracují, protože to všechno pro ně představuje větší zápřah a více práce. Navíc, když je u nás více hostů a jsou rozprostření venku na otevřené ploše, tak je někdy musí i trochu složitěji hledat. Je to u nás trochu živelnější a punkové, ale právě tím se odlišujeme. Pro mnoho lidí je to příjemná změna oproti jiným gastronomickým zařízením,“ míní Mališ Bílková.

Před covidem pak pořádali v KOVÁRNĚ hodně akcí, degustací, tematických večerů či přednášek. „K tomuto bychom se chtěli zase vrátit. Akce tohoto typu dělají z KOVÁRNY komunitní prostor. Chtěla bych se ještě více soustředit na lokální producenty, navázat užší spolupráci s lidmi vyrábějícími sýry, uzeniny. Lidé totiž jezdí do Beskyd i proto, aby ochutnali něco místního,“ řekla majitelka KOVÁRNY.

„Chceme se hodně soustředit na snídaně, které jsou základem dne. Lidé v současnosti čím dál více spěchají. Během dne tak mohou mít jídlo založené na vajíčku, slanině, granole. Je lehčí, takže se po něm člověk necítí tak unavený. Zaměřit se chceme i na zdravé věci, které jsou stále populárnější. Matcha, kombuča a další alternativy. Baví nás hledat nové trendy. A je dobře, že se pak šíří dál. Ráda cestuji, dívám se kolem sebe. Zajímavé věci se snažím implementovat k nám do KOVÁRNY,“ uzavřela Mališ Bílková.