„Dne 16. března byl zaměstnanec na ocelárně pozitivně testován na Covid-19. Zaměstnanec byl naposledy v zaměstnání 9. března. Dle rozhodnutí lékaře po prověření souvisejících skutečností nebyla nařízena karanténa u zaměstnanců Liberty Ostrava,“ stojí v oznámení, které Liberty poskytlo svým zaměstnancům, a píše se v něm také, že s negativním výsledkem bylo testováno také několik dalších zaměstnanců, avšak bez spojitosti s tímto případem.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Na Deník se v této souvislosti obrátilo několik zaměstnanců huti, kteří apelují na to, aby po vzoru jiných firem, jako je třeba Škoda Auto, byla zastavena výroba. „Máme strach o své rodiny,“ shodují se pisatelé.

NAKAZIL SE SOUKROMĚ

Někteří zaměstnanci, kteří vykonávají v areálu práci, avšak nespadají přímo pod Liberty, byli posláni domu s odůvodněním „překážky v práci ze strany zaměstnavatele“ a nadále pobírají plat. Další zaměstnanci, pokud to jejich zařazení umožňuje, pracují z domova. Řidičům kamionů, vjíždějícím do areálu, se měří teplota, roušky jsou na všech provozech samozřejmost.

Mluvčí hutí Barbora Černá-Dvořáková pro Deník vysvětluje, proč však Liberty Ostrava nemůže ze dne na den zastavit provoz – a také že k tomu není objektivní důvod.

„Podle všech dostupných informací se zaměstnanec nakazil na soukromé akci o víkendu 14. a 15. března, kdy už do práce nedocházel,“ uvedla Černá-Dvořáková s tím, že zaměstnanec ocelárny je v domácí karanténě, průběh nemoci je u něj hladký a daří se mu dobře.

MILIARDOVÁ HROZBA

Podotkla také, že výroba oceli je kontinuální proces, který nejde zastavit. „Pokud by došlo k zastavení výroby, mnohé z výrobních technologií by to nevratně poškodilo (koksovna, vysoké pece) a jejich obnova by trvala řadu měsíců a vyžádala by si náklady ve výši mnoha miliard korun,“ uvedla mluvčí s tím, že se rozhodně nejednalo o dilema mezi zdravím a financemi.

V Liberty přijali také další opatření v souvislosti s pandemií a začali pracovat v co nejomezenějším počtu. „Od pondělí 16. března jsme počet zaměstnanců snížili na nejnutnější minimum. V takovémto režimu jsme dosud nepracovali. Přijali jsme i další preventivní opatření, která mají za cíl ochránit zaměstnance a umožnit jim bezpečně pracovat,“ vysvětlila Barbora Černá-Dvořáková.