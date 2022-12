Zakladatel podniku Tom Hybl přiblížil koncept kávotéky, která pracuje s výběrovou kávou. Jak se dívá na kavárenskou komunitu ve městě a jaké plány má do budoucna?

Neměl jste obavy otevřít podnik s výběrovou kávou právě ve Frýdku-Místku?

Tenhle koncept nám se ženou ve Frýdku-Místku chyběl. V Brně nebo Praze něco takového najdete, ale tady ne. Kavalo je zdejší první kávotéka. Potenciál ve městě rozhodně je, ale je třeba zákazníky získat, ne jenom čekat, až přijdou sami. To je málo. Musíte být aktivní, nabízet ochutnávky, vysvětlovat a nabízet zákazníkovi alternativní způsoby přípravy výběrové kávy. A v neposlední řadě připravovat nejlepší možnou kvalitní kávu v kávotéce. Pokud zákazníkovi chutná naše espresso nebo filtrovaná káva, koupí si pak i zrno na doma.

Jak jste se ke kávě vlastně dostal a co pro vás znamená?

V gastronomii pracuji celý svůj profesní život, vystudoval jsem hotelový management a později pracoval pro výrobce gastronomických zařízení z celého světa. Zde jsem měl možnost se seznámit s technologiemi pro hotely, restaurace a kavárny. Prodával jsem také profesionální kávovary značky La Cimbali, kde jsem se poprvé setkal s kvalitním espressem, a to mě tedy okouzlilo. Před pandemii jsem pracoval pro výrobce kávovarů na filtrovanou kávu z USA. Mezinárodní obchod a s ním spojené cestování mi daly možnost poznávat jiné kultury a ochutnávat kávu z celého světa.

V čem je Kavalo specifické?

V Kavalu máme více než třicet druhů výběrové kávy od pěti evropských pražíren, nabízíme naši vlastní certifikovanou značku kávy, která je pro nás speciálně pražená dánskou pražírnou v Kodani. Kávová zrna jsou dováženy přímo od farmářů ze Střední Ameriky a spolumajitelem je kolumbijský farmář a můj dlouholetý kamarád Miquel Botero, kterému jsem dříve dodával profesionální kávovary.

Co je zásadní pro přípravu kvalitní kávy?

Osobní přístup, unikátnost a udržování kvality. Výběrovou kávu lze přirovnat k vínu, člověk hledá chutě a výjimečnost v každém doušku. Je zapotřebí mít kvalitní vybavení. Profesionální kávovary, mlýnky a všechny další přístroje, o které je nutno pečovat a každý den kontrolovat správné nastavení. Podstatná je také kvalita vody, výběr zrna, ale zejména edukovaní, přátelští baristé.

A přístup k zákazníkovi?

Hned při vstupu máme umístěný espresso bar, což zaručuje bezprostřední a okamžitý kontakt. Budujeme vztah s každým zákazníkem, barista zná aktuálně nabízené druhy kávy a poradí s výběrem co nejlépe. Snažíme se výběrovou kávu lidem přiblížit, při první návštěvě mají možnost ochutnávky.

Nemohu se nezeptat, jak vnímáte nárůst cen za energie a jak se toto odráží na službách, případně i sortimentu?

Růst cen energií se nás určitě dotkl. Skončila nám fixace, takže naskočily některé zálohy. Největší žrout energie jsou kávovary, takže jsme museli trochu upravit ceny káv připravovaných tady v Kavalu. Díky malému prostoru je ale snazší vytápění, než kdybychom měli například větší prostory.

Jaké máte s Kavalo plány do budoucna?

Zákazníci za námi dojíždějí i z jiných měst, například z Ostravy a lákají nás, abychom kávotéku otevřeli také tam. Aktuálně hledáme nebytové prostory. Máme také zaregistrovaný náš koncept u České asociace franchisingu, je tedy možné, aby se Kavalo rozšířilo do dalších měst. Pro ty, kteří by se rádi o výběrové kávě dozvěděli více, nabízíme takzvané cuppingy, na nichž lze ochutnat několik druhů kávy najednou a objevit tak škálu a různorodost chutí, které výběrová káva nabízí. Například v listopadu se koná cupping s francouzkou pražírnou Coutume Café a v prosinci cupping s dánskou pražírnou Nordic Roasting. V nabídce jsou také baristické kurzy, kde se jednotliví zájemci nebo zaměstnanci podniků mohou naučit základy Espressa a Latte Art.

