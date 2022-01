Miliardová investice

Připomeňme, že Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a desetitisíce obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost ve vlastnictví města.

Teplo za miliardu v Havířově. Otazníky stále zůstávají. Kdo jak hlasoval?

Město se chce odpojit od centrálního zdroje tepla a vybudovat decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Celé to může stát až miliardu korun.

Napjatá situace

Pro Deník promluvilo o současné situaci v Havířovské teplárenské společnosti několik zdrojů blízkých vedení firmy i havířovského zastupitelstva. Jejich jména redakce zná, kvůli ochraně se ale rozhodla je nezveřejnit.

Po schválení akcionářské smlouvy ENVEZ totiž není jasné, co bude s HTS, jejíž stoprocentním vlastníkem je město a která má základní kapitál 344 milionů korun.

Smlouva s ČEZ ESCO? Investice za miliardu prošla v Havířově těsnou většinou

„Situace je napjatá. V HTS je 80 zaměstnanců a lidé neví, co s nimi bude," přiblížil situaci zdroj Deníku.

Situace ovšem není napjatá jen po prosincovém jednání zastupitelstva, ale přiostřila se už v létě, kdy byl záměr vybudovat nový podnik na rozvod tepla po Havířově s ČEZ ESCO oznámen. Právě tehdy totiž veřejně ohlásili tři zastupitelé, kteří zároveň seděli ve vedení HTS, že jsou ve střetu zájmů.

Proč střet zájmů?

Vytvoření nového podniku ENVEZ na prakticky totožný předmět podnikání, jako má HTS, jim nedávala smysl. V červenci tak skončili (byli odejiti po hlasování Rady města, dle zákulisních informací Deníku na popud primátora Josefa Bělici pozn. red.) jako členové představenstva HTS Šárka Suchánková (zastupitelka za Hnutí pro Havířov, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO se zdržela) a Josef Kaplan (zastupitel za ANO, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO nebyl přítomen) a člen dozorčí rady Jakub Holisz (zastupitel za ČSSD, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO nebyl přítomen).

Chystá se Havířov vstoupit do jámy lvové? Zastupitelé hlasují o teple pro občany

Josef Kaplan byl jediný ze třinácti zastupitelů za ANO, který v prosinci na hlasování o akcionářské smlouvě nebyl, zbytek zastupitelů za ANO hlasovalo pro.

Primátor Havířova Josef Bělica.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Zdroje Deníku hovořily o tom, že v případě všech tří odvolaných lidí z vedení HTS se jednalo o pomstu za to, že si dovolili veřejně ohlásit střet zájmů. Primátor Josef Bělica se proti spekulacím ohradil.

„Personální záležitosti jsou v gesci rozhodování Rady města Havířova. Ta rozhoduje na základě doporučení jednotlivých koaličních klubů. Personální změny, ať už se týkají našeho klubu nebo koaličních partnerů, ze zásady nekomentuji. Vždy se snažíme, aby personální obsazení bylo kvalitní. Statutární orgány městských firem jsou po celé volební období stabilní a pro firmy vytváří jasné a předvídatelné prostředí," řekl primátor.

Nejasná povinnost

Nejasná zůstává povinnost Havířova vyplývající z akcionářské smlouvy - zajistit k realizaci činností ENVEZU výměníkové a předávací stanice. To považují někteří lidé z HTS za varovný signál celé operace. „Je to krádež za bílého dne a účelové vyvedení majetku," říká zdroj Deníku z HTS.

Naopak jiní zastupitelé se ve střetu zájmů necítí. V prosinci se místopředsedkyní HTS stala Iva Georgiu (zastupitelka za ANO, hlasovala pro smlouvu s ČEZ ESCO) a předsedou představenstva Marek Světnička (zastupitel za Společně pro Havířov - Koalice KDU-ČSL a STAN, hlasoval pro smlouvu s ČEZ ESCO). HTS tak teď fakticky řídí lidé, kteří jsou pro odtržení od karvinské teplárny.

Město Havířov a ČEZ ESCO založily společný podnik

Ředitelem HTS je zastupitel Radim Hanzel (ČSSD). Na otázky Deníku nedpověděl. V pozadí celé akce je dle informací Deníku primátor. O Josefu Bělicovi hovořily zdroje Deníku jako o faktickém vládci Havířova, kterému jde spousta lidí ve vedení města na ruku proto, že se ho bojí, nebo proto, že mají do budoucna slíbeny pozice v městských firmách.

Hlasování na klíč?

Dle informací Deníku probíhalo i prosincové hlasování zastupitelstva tzv. na klíč, tedy dle zadání primátora. „Všichni byli pod obrovským tlakem, že mají hlasovat pro," vysvětluje zdroj Deníku.

„Primátor se chová jako buldozer. Kdo nejde s ním, toho odklidí z cesty. Absolutně nepřipouští jiné názory," přibližuje další zdroj Deníku ze zastupitelstva. Tlaky na zastupitele směrem k hlasování primátor ve vyjádření pro Deník odmítl.

Co letos čeká Karvinsko? Obchvat, nové náměstí i nemocniční pavilon

„Je to absolutní nesmysl. Celý proces přípravy smlouvy byl všem znám dopředu, probíhaly pravidelné porady a všichni zastupitelé (nejenom koaliční) se mohli kdykoliv zúčastnit. Na úvodní prezentaci tohoto projektu v kulturním domě Radost bylo všem jasně deklarováno, že pokud mají zájem, nechť se ozvou. Této nabídky využil pouze pan zastupitel Lukaštík, a proto na celém projektu pracuje také jako zástupce města, byť je zastupitelem opozičním. To, na co se ptáte, je nemožné, až absurdní. Neumím si představit, jak na zastupitele vytvářet tlak. Navíc, základem je komunikace v klubech a přes vedení klubů," řekl Josef Bělica.

Otazníky kolem akcionářské smlouvy

Od schválení akcionářské smlouvy ENVEZ uplynul měsíc a město zatím k občanům Havířova žádným způsobem nekomunikovalo, proč se takto rozhodlo a co bude dál. Tisková zpráva města vydaná po prosincovém jednání zastupitelstva se akcionářské smlouvě vůbec nevěnuje.

„K občanům komunikuji pravidelně bez jakýchkoliv problémů. Projekt jako takový se vyvíjel dlouho, od prvotní spolupráce na projektech Smart City od roku 2019, kdy jsme se společností ČEZ ESCO podepsali memorandum o spolupráci, po jeho následné rozšíření. Celý projekt je pro město výhodný a je správné se zajímat o budoucnost energetiky v našem městě, jejíž součástí je i teplárenství. Současný stav, kdy stávající dodavatel s městem nekomunikuje (dlouhodobě), mění své záměry bez předchozích konzultací s městem, vytváří nejistotu, které nechceme naše občany vystavovat," řekl Josef Bělica.

Obchvat Havířova má zelenou. Ne všichni ho však chtějí

„Prioritou města a celého tohoto projektu je zachování systému Centrálního zásobování tepla a celou síť stabilizovat na další léta a zajistit její efektivní fungování. V neposlední řadě je důležité, aby výsledné ceny tepla, ať už bude dodavatelem kdokoliv (současný, nový, někdo jiný), byly pro naše občany dostupné. Projekty tohoto typu standardně, za velmi podobných podmínek, fungují v jiných městech, jako například Prostějov, Jablonec nad Nisou a dalších. Lidé jsou s nimi spokojení a není důvod předpokládat, že by tomu mělo být jinak u nás. Navíc, když se Havířovu podařilo dosáhnout partnerství na projektu," argumentuje primátor.

Těžká zkouška pro koalici

Koalici v zastupitelstvu ale čeká v nadcházejících týdnech zřejmě těžká zkouška. „Někteří zastupitelé ani neví, co schválili a jaké to může mít dopady. V současné chvíli je koalice v Havířově velmi křehká a dle mých informací končí v momentě, kdy primátor s radou města na sílu vymění někoho z vedení HTS od koaličních partnerů," okomentoval možný konec koalice a tedy primátora Josefa Bělici v čele města zdroj Deníku. Zastupitelstvo se sejde v pondělí 24. ledna v 15 hodin v KD Radost.

Přes Karvinsko se má řítit rychlovlak z Ostravy do Polska, kde bude stavět?

Akcionářská smlouva, jejíž některá ustanovení jsou dle opozice (SPD, KSČM, Piráti) i některých občanů pro Havířov nevýhodná, je nyní pod právním rozborem některých zastupitelských klubů i energetických firem.

Na rizika chystané akce upozornila dopadová studie, kterou si nechal zpracovat kraj od Moravskoslezského energetického centra a ve středu 19. ledna ji projednala Komise pro průmysl, energetiku a chytrá řešení.

Politička Zuzana Klusová (Piráti).Zdroj: Deník / Pavel Netolička„Havířov se smlouvou s ČEZ plánuje vyhnout placení drahých emisních povolenek tak, že postaví asi 18 menších plynových kotlů, to je ale dalších 18 komínů ve městě. Pro tyto malé zdroje platí méně přísné normy ohledně znečištění ovzduší, celkově ale mohou vypouštět škodlivin více. Evropská unie navíc už teď plánuje i tyto menší zdroje do systému povolenek zahrnout. Havířovský plán je tedy nesmysl po stránce ekonomické i ekologické," okomentovala plánované havířovské řešení členka krajské komise Zuzana Klusová (Piráti).

Piráti: Karvinsko na to doplatí

„Plyn není obnovitelný zdroj, znečišťuje životní prostředí a prohlubuje naši závislost na dodávkách z Ruska. Pokud se Havířov odpojí, doplatí na to Karvinsko. Nepromyšlené odpojování od centrálního systému zásobování teplem může negativně ovlivnit celý region na mnoho let dopředu. Plynem se navíc může vytápět jen do roku 2050, než se tato investice za miliardu vrátí, budou se plynové kotle stejně muset nahradit jinou technologií. Na tu už nám ale EU znovu nepřispěje," pokračuje Zuzana Klusová.

Do vodárenské infrastruktury na Karvinsku potečou letos desítky milionů

Dopadová studie upozorňuje na velká rizika rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a odpojování obcí nedoporučuje.

„Je podivuhodné, proč právě primátor Havířova Josef Bělica za ANO, který je pravou rukou hejtmana Ivo Vondráka a je rovněž krajský zastupitel, jedná v rozporu s doporučením Moravskoslezského energetického centra a svými kroky otevírá Pandořinu skřínku. Havířov může rozložit systém centrálního zásobování teplem. Kraj by měl urychleně zpracovat funkční a smysluplnou energetickou koncepci, která by obcím ukázala, jak problémy energetiky řešit. Živelné odpojování je momentálně asi to nejhorší, co se může stát. Doplatí na to opět lidé na Karvinsku a jejich peněženky," uzavírá Zuzana Klusová.

Deník požádal o vyjádření primátora Karviné Jana Wolfa (ČSSD) a společnosti ČEZ a VEOLIA, jejich plné znění bez redakčního krácení přinášíme níže:

VYJÁDŘENÍ ČEZ:

Město získá na rozdíl od současného stavu přímou kontrolu nad dodávkami tepla



Čí to byla iniciativa, kdo přišel s nápadem na založení ENVEZ?

Spolupráce s Havířovem se rozvíjí již několik let, a to od chvíle, kdy město začalo hledat spolehlivého partnera, který by zvládl komplexně vyřešit problematiku energetiky od modernizace energetických služeb přes energetické úspory v městských budovách až po dlouhodobou koncepci teplárenství. Společnost ČEZ ESCO je v těchto oblastech lídrem českého trhu se zkušenostmi v mnoha městech České republiky. První smlouvu, respektive Prohlášení o spolupráci, uzavřelo město Havířov s ČEZ ESCO 15. 4. 2019 a následně se spolupráce rozvíjela až po přípravy a založení ENVEZ, tedy společného podniku města Havířova a společnosti ČEZ ESCO. S městem budujeme dlouhodobé partnerství, které přinese užitek všem stranám, a na prvním místě je přínos pro zákazníky, tedy obyvatele Havířova. Jinak by to ani nemělo smysl.



Bude takových projektů víc i v jiných městech MS kraje?

Skupina ČEZ a společnost ČEZ ESCO dodává teplo do stovek tisíc domácností v celé republice. Konkrétně ČEZ ESCO zajišťuje dodávky tepla například v Mohelnici, Přelouči, Světlé nad Sázavou, Zruči nad Sázavou a dalších městech. Její dcera ČEZ Energo provozuje kogenerační jednotky v 90 městech, v Moravskoslezském kraji například v Příboře nebo v Hlučíně. Vloni jsme mimo jiné zprovoznili pět nových kogeneračních jednotek v Jablonci, další vznikají po celé České republice, v Moravskoslezském kraji půjde letos například o již druhou kogenerační jednotku v Příboře. O dalších podobných projektech jednáme s mnoha městy a vždy se snažíme nabídnout pro danou lokalitu to nejlepší řešení – někde jsme podpořili ekologizaci teplárenství novou kogenerační jednotkou, jinde jsme se pustili do komplexní modernizace formou založení společného podniku, který máme například na Slovensku s městem Nové Zámky. Vzhledem k nárokům, které přináší dekarbonizaci teplárenství a evropský projekt Green Deal, očekáváme, že do budoucna bude tuto formu spolupráce využívat stále více měst.



Kdo konkrétně je v současné době ve vedení ENVEZ?

V představenstvu společnosti ENVEZ jsou za ČEZ ESCO David Bauer a Igor Bezděk a za Havířov René Chrobok. V únoru proběhne valná hromada společnosti, kde je v plánu další posílení vedení firmy. Současného předsedu představenstva Davida Bauera, jehož úkolem bylo provést firmu procesem založení, vystřídá na tomto postu Martin Václavek, který bude mít jako zkušený manažer na starost rozjezd a fungování společnosti v ostrém režimu.



Jaké výhody kromě konkurenčního prostředí přinese plánovaná změna pro občany Havířova podle ČEZu?

Hlavní výhoda je neoddiskutovatelná – díky společnému podniku Havířova a ČEZ ESCO získá město na rozdíl od současného stavu přímou kontrolu nad dodávkami tepla. Ty nyní zajišťuje nadnárodní společnost z kotelny v Karviné a město na ně nemá žádný vliv. Pro obyvatele je důležité, že postavení společnosti Havířovská teplárenská, která zajišťuje distribuci tepla a celý provoz soustavy centrálního zásobování teplem, se nijak nezmění – stále zůstane ve vlastnictví města. Plánovaná změna tedy Havířovu zajistí možnost přímo se podílet na zajišťování tepla pro své občany, včetně zajištění stabilizace ceny. V dnešní době, kdy ceny tepla rostou v celé republice a další vývoj se vzhledem k mezinárodní situaci a dalším okolnostem nedá předpovídat, je pro město zásadní, že bude spolupracovat s jedničkou na trhu, navíc s firmou s většinovým podílem státu, která si nemůže dovolit nechat občany na holičkách. Kromě této zásadní výhody získá město mnoho dalších bonusů, od ozelenění teplárenství až po komplexní modernizaci energetiky v Havířově, například formou energetických úspor v městských budovách, které mohou havířovskému rozpočtu každoročně ušetřit desítky milionů korun. ČEZ ESCO je v tomto oboru lídrem s prokazatelnými výsledky: Úspěšně jsme dokončili například největší projekt energetických úspor na budovách ČVUT, které přinesou univerzitě roční úspory přes 20 milionů korun. Českému Těšínu zůstávají v rozpočtu díky úsporným řešením od ČEZ ESCO každoročně v rozpočtu navíc 4 miliony korun, stejně jako například nemocnici v Jihlavě a mnoha dalším městům, obcím i institucím.

Na otázky Deníku odpovídal mluvčí ČEZ Vladislav Sobol

VYJÁDŘENÍ VEOLIE:

Výsledkem bude nárůst ceny tepla pro všechny obyvatele Havířova



Komu dodává Veolia - Teplárny Karviná - teplo?

Teplárna Karviná zásobuje teplem města Havířov a Karvinou. Z celkového prodeje tepla v Havířově se dodává 76 % do téměř 29 tisíc domácností (z toho cca 20 tisíc jde přes HTS, u 9 tisíc je Veolia přímým dodavatelem), zbývající tepelná energie připadá na krytí potřeb 8 průmyslových zákazníků a 59 zákazníků terciární sféry (školy a školky, obchod, zdravotnictví a další). Z celkového prodeje tepla v Karviné se dodává 60 % do téměř 22 tisíc domácností, zbývající tepelná energie připadá na krytí potřeb 11 průmyslových zákazníků a 119 zákazníků terciární sféry (školy a školky, obchod, zdravotnictví a další).



Jak příchod nového subjektu mění vaše plány v Havířově?

Zatím nám město neoznámilo oficiálně, že chce snížit nebo zastavit odběr tepla, stávající smlouva s HTS platí do konce roku 2025. Takže s napětím sledujeme dění kolem nového záměru města a snažíme se vysvětlovat obyvatelům i zastupitelům už od jara (kdy město podepsalo memorandum se společností ČEZ ESCO), že tento krok nebude mít ani ekonomický ani ekologický přínos pro město, naopak přinese zhoršení ovzduší, stavební ruch, hluk a razantní zvýšení cen tepla. Investiční plán další ekologizace Teplárny Karviná, spojený s nahrazením uhlí kombinací paliv, zatím neměníme, ale dle vývoje situace budeme nuceni projekt přizpůsobit velikosti dodávek, které budeme moci do budoucna očekávat.



Jaké výhody pro občany Havířova podle Veolie přinese zachování současného stavu?

Obyvatelé i firmy či instituce mají zajištěny stabilní dodávky ze zdroje, který je mimo město a neobtěžuje obyvatele Havířova a který prochází rozsáhlou ekologizací. Přínosem je také zachování vysokého podílu účinné kogenerace (kombinované výroby tepelné energie a elektřiny) v rámci centrálního zdroje. Navíc bude mít Havířov zajištěn moderní přístup k energetickému využití odpadů, v návaznosti na očekávané omezení či úplný zákaz skládkování odpadů, který je založen na jejich důsledném vytřídění a následném spalování výhřevných nerecyklovatelných frakcí. Havířov tak může být příkladem zodpovědného a moderního přístupu všem dalším městům, a to nejen v Moravskoslezském kraji.



Co by pro společnost Veolia znamenalo, kdyby přišla o tak velkého zákazníka, jako je Havířov? Musela by například zvednout ceny zbylým zákazníkům - domácnostem?

(Pozn. Veolia by nepřišla o celý Havířov, ale zhruba o polovinu města, viz první odpověď)

Veolia se rozhodla realizovat další ekologizaci Teplárny Karviná s cílem snížit uhlíkovou stopu a redukovat emise CO2 o více než 80 % oproti stávajícímu stavu a aplikovat moderní přístup k energetickému využití odpadů založený na jejich důsledném vytřídění a následném spalování výhřevných nerecyklovatelných frakcí. Projekt je v pokročilé fázi přípravy s plánovaným termínem dokončení do konce roku 2025. Tyto nákladné investiční záměry společnosti Veolia, které mají vést ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele regionu, by mohly být v důsledku realizace záměru města Havířova a skupiny ČEZ ohroženy a nemalé náklady vynaložené na přípravu a realizaci těchto investic tak zmařeny. Odrazilo by se to také ve snížení počtu pracovních míst na Karvinsku.

Co se týká cen, v důsledku záměru města dojde ke zvýšení ceny tepelné energie pro koncové zákazníky, kteří budou i nadále odebírat tepelnou energii z centrálního systému, neboť konečná cena tepelné energie je závislá na celkovém odběru tepelné energie ze sítě, přičemž fixní náklady se rozdělí dle odebraného množství tepelné energie. V konečném důsledku tak i klienti, kteří budou nadále odebírat tepelnou energii z centrálního systému, zaplatí za realizaci záměru města a skupiny ČEZ. Výsledkem tohoto záměru tak bude nárůst ceny tepla pro všechny obyvatele Havířova.

Na otázky Deníku odpovídala mluvčí Veolie Jana Dronská

Primátor Karviné Jan Wolf: Veolie nás ujišťuje, že ke zvýšení cen tepla nedojde

Primátor Karviné Jan Wolf.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekPane primátore, jak se z pozice karvinského „souseda“ díváte na plány Havířova odpojit velkou část města od centrálních dodávek tepla od společnosti Veolia a vybudování vlastního podniku, který bude dodávky tepla do většiny havířovských domácností zajišťovat vlastními silami?

Karviná je dlouhodobě napojená na dálkové vytápění z Veolie. Já neznám parametry toho záměru a investice, které Havířov má. Pokud se však Havířov rozhodl pro tento směr, určitě ví, proč to dělá. Dnešní doba, co se energií týká, je velice složitá a každý se snaží najít to nejlepší možné řešení. Ale jak jsem již zmínil výše, neznám detaily a podrobnosti toho projektu, ale předpokládám, že Havířovští to vědí a mají vše spočítané.

Nemáte obavy z toho, že pokud by se Havířov skutečně odpojil od dodavatelské sítě Veolia, projevilo by se to na ceně tepla, které Veolia dodává do Karviné? Je víc než pravděpodobné, že když přijde firma o velkého zákazníka, může to s cenou zahýbat.

My jsme na základě té informace jednali s vedením firmy Veolia a bylo nám vysvětleno, že by to na vývoj ceny pro odběratele v Karviné nemělo mít výrazný vliv. Ale jak říkám, dnešní doba co se energií týká, je velmi turbulentní, a jak se budou do budoucna vyvíjet ceny plynu a elektřiny, lze momentálně jen velmi těžko předjímat. (toj)