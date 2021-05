„Od ocelářských výrobků pocházejících z mimoevrospských zemí se dlouhodobě odlišujeme kvalitou. To víme a máme potvrzeno. Rádi bychom proto obnovili značku Jäkl, a odlišili se tak pod nekvalitních výrobků,“ vysvětlil René Fabik, předseda představenstva společnosti Arcelor Mittal Tubular Products Karviná.

Jen za posledních pět let v Karviné vyrobili 306 tisíc tun tenkostěnných profilů značky Jäkl. Kdyby se daly položit vedle sebe, dvaapůlkrát by obtočily zeměkouli.

Dodávky pro automobilový průmysl

V loňském roce firma dokončila dvě investice v hodnotě 200 milionů korun. Vznikla linka na lakování trubek a tažírenská linka Mair, která společnosti umožnila proniknout do automobilového průmyslu, kam z Karviné putují trubky pro výrobu sloupků řízení a tlumiče do automobilů. Výrobky z Karviné se dodávají pro auta značek Mercedes Benz, BMW nebo Toyota.

Karvinský závod, který je součástí evropské divize společnosti Arcelor Mittal Tubular Products společně s podniky v Polsku, Rumunsku a Francii, v těchto dnech představil investiční záměry na letošní rok, kdy chce za 42 milionů korun pořídit novou svařovací linku. Testovací provoz linky by měl být zahájen v červnu a podnik tak bude moci rozšířit výrobní sortiment.

„Jsme velice rádi, že jedna z nejtradičnějších výrob v České republice, která dokonce dala ocelovému profilu jméno, se v Karviné trvale úspěšné rozvíjí. Věřím, že v tomto roce, kdy se aktuálně celý trh s ocelí pozitivně vyvíjí jak na straně poptávky, tak cen, dále umožní další investice i v letech následujících,“ dodal René Fabik.

ROZHOVOR

Obnovením značka Jäkl se chceme odlišit, říká ředitel společnosti AMTP Karviná René Fabik

Ředitel AMTP Jäkl Karviná René Fabik.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekVýrobky ocelárny Jäkl Karviná, firmy s více než stoletou tradicí, se dodávají do stavebnictví, strojírenský i automobilový průmysl i pro zemědělství. Závod v Karviné jimi zásobuje prakticky celou Evropu. A protože ocelářství zažívá boom, firma masivně investuje, což podle ředitele společnosti Reného Fabika umožní rozšířit sortiment výrobků, po kterých je i tak velká poptávka.

Karvinský závod Arcelor Mittal Tubular Products v posledních letech masivně investuje. Oživujete tradiční značku Jäkl. Co je tím důvodem?

Už jste to řekl. Je to snaha obnovit značku Jäkl, což v technickém slovníku a zároveň žargonu znamená profil, který v Karviné dlouhé roky vyrábíme s vynikající přesností a vysoké kvalitě. To vše proto, na evropském trhu dochází k velkému importu a my se chceme odlišit od importérů a naše profily opatřit svou značkou, aby zákazníci i koneční uživatelé věděli, že náš výrobek je kvalitní, použitelný pro veškeré aplikace a nezaměňovali ho s nekvalitními výrobky, které přicházejí z mimoevropských států.

Součást toho jsou tedy i zmiňované investice v karvinském závodě?

Ano, investice směřovaly nejen do výroby profilů, ale v současné době instalujeme novou svařovací linku, která rozšíří sortiment na rozměry a tvary, o které mají naši zákazníci zájem. Řádově se jedná o investici asi 1,6 milionu euro. Momentálně probíhá instalace linky, která rozšíří naše možnosti pro evropský trh.

Má tomu veřejnost rozumět tak, investice jsou vyvolány v očekávání zajištěného odbytu výrobků?

Obecně ocelářský průmysl je od podzimu loňského roku na vzestupu, je poptávka po materiálu, takže v tomto nám situace nahrává. Druhou výhodou našich investic je možnost rozšíření sortimentu, protože my nejsme jen výrobci profilů pro zákazníky, kteří používají profily jako konečný uživatel, ale vyrábíme profily například pro skladníky, kteří s nimi dále operují a dále prodávají na různé malé i velké projekty. Takže část výroby běží pro kontrakty, které máme nasmlouvané, a část je pro zákazníky do skladu.

Mluvil jste o tom, že se značka Jäkl chce odlišit od nekvalitních výrobků z mimoevropských zemí. Jak na tuto aktivitu reagují aktivitu odběratelé?

zákazníci reagují pozitivně, jsou velmi spokojeni s kvalitou našich výrobků. Jsme velmi mile překvapeni, že i nestandardní zákazníci z celé Evropy reagovali pozitivně a oceňují kvalitu naši výrobků. Dokonce i kolegové z rumunské jednotky Arcelor Mittal, kteří s námi kooperují a máme společného ředitele obchodu, říkají, že naše kvalita je nesrovnatelně vyšší, takže my kromě toho, že jsme uspěli s kvalitou, tak i tyto profily označujeme naším symbolem „Jäkl, vyrobeno v Česku“.

Ve firmě proběhla před zhruba rokem proběhla reorganizace, kdy firmu opustily desítky lidí. Znamená aktuální investice to, že se situace personální lepší nebo bude se ještě zlepší?

Určitě neplánujeme nějaké razantní změny v počtu zaměstnanců. Naopak se zaměřujeme nevýrobní zaměstnance a aktivity, které chceme automatizovat a pokud jde o výrobu samotnou, uvažujeme o zvýšení směnnosti, popřípadě o pořízení nových strojů, které by zajistily další pracovní místa.