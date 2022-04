Také prototyp elektrického závodního vozu RM20e, který má výkon 810 koňských sil, si budou moci prohlédnout návštěvníci centra e-mobility Hyundai Electrified. To vzniklo v Siemensově ulici v pražských Stodůlkách v místě sídla tuzemského zastoupení korejské automobilky.

Na to, jak to uvnitř vypadá, se můžete podívat do naší fotogalerie.

"Právě na tomto místě budeme schopni zájemcům umožnit prohlídku i testovací jízdu s nejrůznějšími verzemi našich elektromobilů a plug-in hybridních modelů. Tedy i těch, jaké nejsou k dispozici v naší dealerské síti," vysvětlil generální ředitel Martin Saitz. Stejně tak bude mít podle Saitze zájemce možnost domluvit si testovací jízdu také s modlem Nexo, který pohání vodíkové palivové články.

Beskydská pivní stezka se otevírá a dá zabrat i zkušeným pivařům, troufnete si?

Pro ty, kteří ještě nikdy neměli s elektromobilitou a obecně moderními vozy nic do činění, je k dispozici třeba také virtuální realita. Zákazník usedne do reálného vozu, který stojí v interiéru showroomu a v brýlích vidí nějakou dopravní situaci. Hlasová navigace ho pak informuje, jak fungují jednotlivé bezpečnostní asistenční systémy i další funkce vozidla. Teprve pak se může vydat do reálného provozu.

Součástí showroomu je také ultrarychlá nabíječka Siemens Sicharge D o výkonu 300 kW, která je – stejně jako celé centrum e-mobility - poháněna výhradně elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Elektrická Škoda a Hyundai na stejné trase: Spotřeba shodná, ale jinak.....

„Trvale udržitelná mobilita budoucnosti je globální vizí značky Hyundai, naše centrum e-mobility Hyundai Electrified je ztělesněním této snahy. Rádi zde přivítáme každého hosta, kterého zajímá elektromobilita nebo kterýkoliv z našich modelů,“ uvedl prezident Hyundai Motor Czech Sunyong Hwang.

Centrum e-mobility Hyundai Electrified v ulici Siemensova v pražských Stodůlkách bude veřejnosti volně přístupné od 19. dubna v otevírací době v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.