Největší podíl výroby připadal i v roce 2022 na model Tucson, který tvořil přibližně 72 procent celkové produkce slezské továrny. Zhruba dva z pěti vyrobených vozů modelu Tucson jsou v hybridní nebo plug-in hybridní variantě.

Sčítání ptactva na Frýdecko-Místecku začalo, lidé musí hlásit i papoušky

"Modelová řada i30 se na produkci loni podílela 17 procenty. Ostrý vůz Hyundai i30 N tvořil dvě procenta produkce. Portfolio aut z Nošovic doplňuje elektromobil Kona Electric, který obstaral přes devět procent výroby," uvedl Michník. Téměř 40 procent loni vyrobených aut byly elektromobily, hybridy a plug-in hybridy.

Auta z Nošovic loni putovala do 65 destinací, nejvíce do Německa, Velké Británie, Španělska a Francie. Pro český trh bylo určeno necelých pět procent loňské produkce. "Model Tucson ve velkém míří také do zemí na Blízkém a Středním Východě. Auta vyrobená loni v Nošovicích ale jezdí také např. v Hongkongu, Nové Kaledonii nebo na ostrovech Mauricius a Madagaskar," uvedl Michník.

Chod firmy podle něj loni zásadně ovlivnily vysoké ceny energií a materiálu a zvýšené náklady na logistiku, především však nejistota v dodávkách dílů. "Nedostatek polovodičových součástek byl dokonce ještě citelnější než v předchozích letech. Nošovickému závodu se však i díky vysoké poptávce dařilo pružně upravovat výrobní program podle aktuálně dostupných komponentů, takže nebylo potřeba zastavovat výrobní linky," uvedl Michník.

Farna, Janáčkova filharmonie, Mirai. Koncert připomene písně Davida Stypky

I s ohledem na chystané novinky ve výrobě podle něj podnik významně investuje do instalace nových technologií a automatizace. "Plán výroby pro letošní rok je stanoven na 328.500 vozů, takt výrobní linky se zrychlí z dosavadních 65 na 66 aut za hodinu," uvedl Michník.

Changki Lee, který se 1. ledna stal novým prezidentem HMMC, uvedl, že ho těší velký zájem zákazníků o elektrifikované modely. "V průběhu letošního roku navíc spustíme výrobu nové generace modelu Kona Electric a očekáváme, že počet čistě elektrických aut zdvojnásobíme," uvedl prezident. Stejně jako v případě dalších vozů i na vývoji modelu Kona Electric úzce spolupracuje tým inženýrů z Nošovic.

Vražd v kraji výrazně přibylo. Ty nejděsivější se odehrály na Frýdecko-Místecku

"V rámci postupného přechodu k elektromobilitě se v Nošovicích od listopadu nově kompletují baterie pro elektrifikovaná auta. Společnost Mobis Automotive Czech spustila v prostorách bývalé haly Převodovkárna 2, kde se dříve vyráběly manuální převodovky, nový provoz zaměřený na montáž baterií," uvedl Michník. V sousední hale Převodovkárna 1 se nadále vyrábějí manuální převodovky, jejichž velkým odběratelem je také sesterský výrobní závod Kia v Žilině.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Automobilka má více než 3200 pracovníků a dalších 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů. V roce 2021 stoupl nošovické továrně zisk o 5,55 miliardy na 8,91 miliardy korun a tržby jí vzrostly o 26,5 miliardy na 140,42 miliardy korun.