Nakonec na radnici přišla jedna nabídka od dvojice Asiatů. Za hotel nabízeli 35 milionů korun, o dva miliony více, než činila kupní cena.

Nedoložili však doklad, že v posledních deseti letech minimálně tři roky obdobné zařízení provozovali.

Zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli, že hotel znovu nabídnou k prodeji za striktních podmínek: zůstává nutnost zkušenosti s provozováním hotelu i právo zpětné koupě městem, pokud by nový vlastník po dobu deseti let porušil závazek budovu provozovat jako hotel. Stejná je i vyvolávací cena: 32,7 milionu korun.

„Z podmínek jsme neustoupili ani do budoucna ustupovat nechceme. Chceme, aby funkce toho objektu byla zachována,“ řekl vedoucí Odboru investic a majetku Jiří Uher.

Jeseník v noci potmě nebude. Úspory přinese výměna lamp

Obavy z osudu spořitelny

Část obyvatel Jeseníku se obává, aby případný nový vlastník hotel nezměnil na ubytovnu, jak se v minulosti stávalo v jiných městech.

„Obyvatelstvo cítí obavy, aby ze Slovanu nebylo uděláno to, co na spořitelně. Dole plazmacentrum a nahoře byty pro sociálně slabé skupiny lidí. Mít na náměstí další takovou budovu by nebylo dobré,“ je přesvědčen zastupitel Radomír Kuba.

Vedení města si uvědomuje, že Slovan je v centru velmi důležitá budova.

„Rozhodování o ní je proto daleko těžší a odpovědnější. Chceme, aby budova byla funkční a sloužila k tomu, k čemu má. Proto jsme nastavili podmínku, aby tam byl někdo, kdo zná fungování hotelu. A pokud se takový zájemce nenajde, město bude dál chtít si tu budovu nechat a ovlivňovat, co v ní bude,“ řekla starostka Zdeňka Blišťanová.

Soud o wellness Technické služby Jeseník definitivně prohrály. Účet: pět milionů

Startovací byty nebo kanceláře?

Samospráva už tak přemýšlí o dalším možném využití budovy.

„Kdyby Slovan zůstal ve vlastnictví města, bavili jsme se o startovacích bytech, bytech pro důchodce, možných kancelářích,“ nastínil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Provozovat dále Slovan jako hotel by si vyžádalo nemalé investice. Otevřen byl v roce 2007 a řada vybavení je na konci životnosti. V současnosti Slovan provozuje nájemce, který je ve výpovědní lhůtě.

Vojenskou ozdravovnu rekonstruují za stamiliony

Hotel aktuálně není pro město ziskový. Aby jej vůbec pronajalo, muselo v minulosti výrazně slevit z požadavků na nájemné. Navíc každou opravu nad padesát tisíc korun hradí radnice.

„Hotel má nějaké roky, jsou tam revizní náklady a když se pokazí něco zásadního, náklady na obnovu zařízení jdou za městem. Nájemné nepokrývá náklady, které město na tyto výdaje má. Město Jeseník na provoz hotelu doplácí,“ konstatoval Jiří Uher.