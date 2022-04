Horníci, kterých se Deník zeptal na jejich názor, tuto možnost vítají. „Myslím, že to má smysl. Nikdy nemůžeme vědět, co se bude dít a jestli bude dostatek plynu i uhlí. Potom se naše uhlí bude hodit,“ má jasno Miloš, jeden z dvojice mužů, kteří po ranní směně na parkovišti před Dolem ČSM sever sedají do auta.

Shodují se, že zásob uhlí je v podzemí dolu dost. Problém ale podle nich může být v nedostatku lidí. „Zejména ti mladší nemají moc zájem pracovat v dole, protože jim chybí jistota a perspektiva. Dva roky rychle utečou, a co potom?“ ptá se Milošův kolega Mirek. Muži se ale shodnou na tom, že když OKD bude mít dost lidí, není se čeho bát.

Konec těžby v Karviné. Čtyři dny po sousedním Darkovu končí i Důl ČSA

„Klidně ať se těží ještě deset let,“ říká sedmatřicetiletý Milan Machyl. Horník z Karviné má na šachtě odpracováno 17 let, což na důchod ještě není. A novou práci prý bude shánět těžce. I proto by prodloužení těžby přivítal. „Dobrý nápad, pro mě určitě zajímavé,“ dodává muž.

V rámci objektivity nutno dodat, že ne všichni ze zaměstnanců šachty, které jsme oslovili, mají na věc stejný názor. „Nemyslím si, že je to reálné. Těch důvodů je více,“ řekl muž, který ale nechtěl prozradit své jméno.

Odboráři jsou pro, ale…

Odboráři nejsou zásadně proti prodloužení těžby do roku 2025. Podle šéfa hornických odborů OKD Jiřího Waloszka se to na základě posledních událostí ve světě, a v současné nelehké situaci s touto komoditou na trhu, jeví jako logické řešení. Zásoby uhlí v posledním činném dole jsou podle něj dostatečné.

Vzniklo expertní fórum k využití areálu Dolu Frenštát

„Nejsme principiálně proti prodloužení těžby, ale určitě musí být jasně dány pro zaměstnance mzdové a sociální záruky a musí být zajištěny pracovní podmínky, které se týkají klimatických podmínek na pracovištích, jež jsou již v dnešní době hraniční. Abychom se ale ovšem mohli bavit o nějakém prodloužení těžby, musíme si vyjasnit, s kým, protože to nejdůležitější pro toto rozhodnutí, je dostatek zaměstnanců,“ řekl Waloszek.

A přesně to je podle Rostislava Paličky, předsedy odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, to, co může být největším největším kamenem úrazu. „Pochybí horníci, protože nejsou mladí. Ti se do dolů nehrnou, protože jim chybí perspektiva. Bylo by třeba udělat nábor,“ tvrdí Palička.

Odborář Jiří Waloszek dodává, že hornictví je specifické a těžké zaměstnaní, které v dnešní době není finančně ohodnoceno tak, jako tomu bývalo v minulosti, a proto o ně není zájem.

Feber: Pochybí lidi, jsem skeptik

Absence perspektivních horníků a hlavně přípravných prací v podzemí. To je podle starosty Stonavy Andrzeje Febera, na jejímž katastru Důl ČSM těží, problém, který by mohl plány na další těžbu zvrátit.

Důl ČSM na Karvinsku: před 53 lety začala těžba, před třemi zde umírali horníci

„Je to otázka pracovních sil, starší horníci už se těší na odchodné a renty. Poláci mají spíše starší zaměstnance, protože mladí poutíkali,“ říká Feber. Dodává, že pokud by se mělo těžit až do roku 2025, musí se okamžitě začít s přípravami. „Já jsem ale skeptik. Myslím si, že těžba definitivně skončí v polovině příštího roku,“ dodává starosta Stonavy.

S případným prodloužením těžby nemá problém ani náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík, v jehož gesci je problematika těžby. „Byl by zbytečný luxus nechat v podzemí to, co se dá vytěžit. Navíc by se těžba odehrávala pod neobydlenými oblastmi, takže v tomto je to bez problémů,“ říká Hajdušík.

Bourání symbolu. Těžní věž na Ostravsku jde k zemi, vzpomínky horníků dojímají

Připomíná, že současná situace ukazuje, že rozhodnutí o ukončení těžby, byla špatné volba. „Ti, kdo o tom rozhodovali, si hráli na ekology, zvolili útlum, což se ukázalo jako špatné rozhodnutí,“ míní Hajdušík.

Informaci, že majitel OKD zvažuje prodloužení těžby, prozradil v pondělí zástupce ministerstva financí Roman Binder. OKD má proto do vypracovat technicko-ekonomickou studii případného prodloužení těžby do roku 2025. Ta má být hotová do konce června. Podle jejích závěrů pak ministerstvo financí, které prostřednictvím společnosti Prisko těžební firmu OKD vlastní, rozhodne, zda se v těžbě bude pokračovat.