„Z hlediska energetického zajištění regionu je to dobrá zpráva. Sto sedmdesát tisíc domácností v regionu závislých na centrálním topení, budou mít jistotu, že bude čím topit,“ říká šéf odborů OKD Jiří Waloszek.

OKD bude těžit ještě celý příští rok. A možná i déle

Podle něj je ale škoda, že ministr neřekl rovnou, že se bude pokračovat v těžbě do roku 2025. „Všechno se to kouskuje a lidem to nepřidává na jistotě,“ míní Waloszek.

A právě zaměstnanci mohou být podle něj nejistotou v nejbližších letech. „Řada z nich už plánovala odejít do důchodu, takže je otázkou, zda bude mít kdo těžit,“ dodává šéf odborů s tím, že souhlasí s těžbou, pokud bude zajištěn mzdový a sociální program pro zaměstnance.

Ve stejném duchu mluví i oslovení zaměstnanci posledního činného dolu. Rozhodnutí o prodloužení těžby je prý sice fajn, ale z jejich pohledu ne tak jednoznačně. „Už jsem se připravoval na to, že tady skončím a teď zase půl roku, nebo rok. To k ničemu není. Chybí perspektiva. Do důchodu mám daleko a čím později budu hledat novou práci, tím to bude horší,“ říká třiatřicetiletý Lukáš, který má v podzemí oddělaných osm let.

Podobně to vidí jeho kolega Antonín. „Měli to už zavřít. Teď to protahují aby bylo uhlí, ale kdo bude dělat? Jsou tu samí padesátníci a starší. Lidi už se chystali, že půjdou do důchodu a teď tohle,“ říká.