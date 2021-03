Obchodní ředitel Heimstaden Martin Sládeček v rozhovoru pro Deník říká: Pronájmy bytů se nyní uskutečňují většinou na dálku.

Ve velkých městech, především v Praze, je kvůli pandemii poměrně dost volných bytů dříve krátkodobě pronajímaných přes různé platformy zvláště turistům. Nabídka bydlení je tak vyšší. Platí to také o našem kraji, speciálně o Ostravsku či Karvinsku?

To je sice pravda, u většiny nabídek na volné byty se však nedá mluvit o klasických pronájmech, ale jde jen o pronájem na půl roku do té doby, než se situace uklidní. Takže když se někdo rozhodne pro takovýto pronájem, měl by chtít smlouvu minimálně na rok nebo na dobu neurčitou, s čímž může narazit. Naše společnost preferuje klienty, kteří mají zájem o dlouhodobý pronájem, a mohu říci, že i v době pandemie zaznamenáváme chuť či nutnost stěhovat se do nájemního bydlení. Trend, že se Češi pomalu přesunují do nájmů, pokračuje i nyní a zájem je především o střední a malé byty.

Jaký je zájem o byty Heimstaden?

Náš bytový fond nabízí bydlení pro jednotlivce, rodiny, seniory, jsme připraveni vyjít vstříc těm, jejichž životní situace se změnila, mají nové nároky na bydlení, vstoupili do další životní etapy. A jejich potřeby se snažíme řešit, hledáme nové možnosti, jak jim vyjít vstříc. Budujeme půdní byty, revitalizujeme celé lokality, jako například Ostravu-Kunčičky, kde jsme už ve druhé etapě projektu V zahrádkách a vzniká zde nová rezidenční čtvrť na dohled od centra města, nebo revitalizujeme část Šumbarku v Havířově.

Je ale v současné epidemiologické situaci a v době, kdy je život v naší zemi výrazně omezen, celý proces pronájmu bytu z pohledu klienta bezpečný?

Všichni zaměstnanci Heimstaden dělají nadále vše pro to, aby zájemci o bydlení v bytech naší společnosti i naši klienti současný stav pociťovali co nejméně. A mohu je ujistit, že i v této turbulentní době poskytujeme jako jedni z mála bezpečný, bezkontaktní pronájem bytů včetně videoprohlídek. Zaměstnanci Heimstaden jsou pravidelně testováni, využívají dezinfekční a ochranné prostředky a každý den u nich probíhá měření teploty, zda nevykazují známky onemocnění. V Moravskoslezském kraji se staráme o zhruba osmdesát tisíc zákazníků, servis pro ně je stále zajištěn, přestože osobní kontakty minimalizujeme a chráníme tak své zaměstnance i klienty před možnou nákazou. Úklidy společných prostor jsou proto častější, zavedli jsme pravidelnou desinfekci výtahů, madel zábradlí, vstupních dveří speciálním přípravkem pro likvidaci virů apod.

Jakým způsobem vyřizujete požadavky svých zákazníků, když je omezen osobní kontakt?

Naši klienti nyní využívají hlavně online komunikační kanály Heimstaden, tedy mobilní aplikaci, webový portál či e-mail. Prostřednictvím online platformy Můj domov mohou zasílat dotazy, nahlásit technický požadavek, upravit výši záloh a mnoho dalšího. V provozu je dále také bezplatná klientská linka 800 111 050, kterou by ale v současné situaci měli používat primárně pro řešení havarijních stavů.

Přátelské domovy společnosti Heimstaden rozhodně fungují i v době koronavirové pandemie, se svými klienty aktivně komunikujeme, vysoký standard svých služeb dodržujeme s důrazem na zdraví a bezpečnost. Zájemcům o nájemní bydlení jsme připraveni i na dálku nabídnout bezpečný pronájem bytu včetně prohlídky, bezkontaktního podpisu smlouvy a předání bytu. A protože chápeme situaci, do které se mnoho lidí dostalo, přicházíme v březnu navíc i s novými zvýhodněnými nabídkami pronájmu u vybraných bytů – odpuštěním administrativního poplatku při pronájmu na základě videoprohlídky nebo 25% slevou z čistého nájmu, a to až do 30. června letošního roku. Přestěhovat se i nyní do nového bytu je možné rychle a hlavně bezpečně.