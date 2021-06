Majitele a manažery hotelů to pochopitelně potěšilo. „Ještě aby chodili lidi,“ říká Pavlína Gajová, ředitelka hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova. Ten je součástí SKI Mosty, kde se v zimě lyžuje, v létě funguje bobová dráha, trampolíny a nově také sedačková lanovka.

„Terasa s výdejovým okénkem už je pár týdnů otevřená, návštěvnost je slušná. Lidé jsou ale o víkendu, během týdne je prázdno,“ řekla. Radost má samozřejmě i z toho, že může otevřít provoz masáží a saunu. „Když bude zájem, není problém. Je to ale na objednávku,“ dodává. Pokud jde o prázdninové pobyty v hotelu, má už rezervace na léto ze tří čtvrtin plné.

Hotely mají zámky na dveřích prakticky od 22. října loňského roku. Pak sice mohly mít asi dva týdny otevřeno, ale o poloviny prosince až dosud byly pro veřejnost zavřené.

Jak se blížila šance, že vláda konečně dovolí otevřít hotely, začaly v mnoha oblíbených horských střediscích drnčet telefony se zájemci o ubytování, především během letních prázdnin. „Tento týden je fakt hektický. Lidi objednávají pobyty, které u nás nabízíme formou balíčků. Vše je na našich webových stránkách,“ řekl Deníku Petr Masopust, manažer horského hotelu Exelsior v Dolní Lomné.

Dodal, že začíná také sezona odložených svateb. Hlásí se jak páry, se plánovaly vzít loni, ale i ty, které přeložily svatbu ze začátku letošního roku. Jak dodává Petr Masopust, volná místa ještě jsou, ale má zájem, neměl by s rezervací váhat.

Ještě otevřít hranici s Polskem

Přípravy na pondělní otevření finišují i ve čtyřhvězdičkovém hotelu Zámeček Petrovice. „Strašně moc se těším. My jsme to otevření tak trochu předpokládali, už jsme se na to připravovali, takže víkend až tak hektický snad nebude. Otvírat budeme i naše krásné wellness. Ještě bych potřebovala, aby otevřeli hranici s Polskem, protože Poláci tvoří významnou část naší klientely,“ posteskla si majitelka Zámečku Petrovice Jolanta Burkotová.

V hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné využili nucené uzavření k renovaci všech hotelových pokojů a sálů. „Na hosty se už moc těšíme. Doufáme, že si k nám hosté přijedou odpočinout a spojí svůj pobyt u nás s rekreačními aktivitami, kromě wellness zóny tady pro ně je bowling, hřiště na tenis, minigolf a samozřejmě prostory našeho dětského parku,“ uvedla ředitelka Hotelu Michaela Pacanovská. Dodala, že rezervace pobytu se k velké radost všech zaměstnanců rozjely. Pár volných pokojů na víkendové pobyty prý ale ještě mají.