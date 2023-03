Do Ostravy dorazila šéfka kanceláře WHO v České republice, navštívila FNO

Fakultní nemocnici Ostrava navštívila ředitelka české pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Dr. Zsofia Pusztai. Zajímalo ji, jak je organizována péče o dětské pacienty na psychiatrickém oddělení. Jeho členové jsou totiž zapojeni do nově vytvořeného krajského Multidisciplinárním týmu pomoci Ukrajincům (ukrajinským uprchlíkům), který WHO finančně podporuje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Do Ostravy dorazila šéfka kanceláře WHO v České republice, navštívila FNO. | Foto: FNO