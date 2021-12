Doupě neřesti? Kdepak. Takto „hospodaří“ Konopný Táta na farmě u Havířova

/FOTOGALERIE/ Není konopí jako konopí. To moc dobře ví parta mladých pohodových lidí, kteří už několik let úspěšně hospodaří na farmě u přehrady nedaleko Havířova. To není úvod k novému teenagerskému seriálu, tak se dá ve stručnosti charakterizovat kolektiv zaměstnanců Konopného Táty z Těrlicka.

