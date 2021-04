Společnost EY s podporou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondráka, CSc., vyhlásila držitele titulu EY Podnikatel roku 2020 Moravskoslezského kraje. Stal se jím Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel společnosti FINIDR, s.r.o., která patří mezi největší výrobce knih v pevné a měkké vazbě ve střední Evropě. Tiskárna FINIDR dosahuje ročního obratu kolem 1 miliardy korun a měsíčně vyprodukuje na 1 000 titulů v celkovém počtu cca 2,5 milionu výtisků.

Nezávislá porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky Oliver Dlouhý z Kiwi.com, ocenila u Jaroslava Drahoše jeho velké úsilí o udržitelné podnikání. Při výrobě všech knih Drahošova firma využívá ekologicky šetrnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a aktivně snižuje uhlíkovou stopu. Velké investice směřují do nejmodernějších technologií a zakoupené výrobní stroje garantují uhlíkovou neutralitu.

„27 let důvěřuji knihám. Investice do nejmodernějších technologií, které jsou nesmírně drahé, se nám vyplácí. Vítězství si velmi vážím. Nečekal jsem, že by výroba knih mohla získala toto ocenění. Výroba s odpovědností za lidi, termíny, kvalitu je náročná a toto ocenění patří všem mým spolupracovníkům i městu Český Těšín,“ uvedl Jaroslav Drahoš, majitel společnosti FINIDR, s.r.o. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2020 Moravskoslezského kraje.

„Udržitelné podnikání a snižování uhlíkové stopy patří mezi globální cíle společnosti EY. Velmi mě těší, že péče o životní prostředí patří k prioritám letošního EY Podnikatele roku Moravskoslezského kraje Jaroslava Drahoše,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, a dodává: „Posláním soutěže EY Podnikatel roku je představovat veřejnosti inspirativní podnikatelské příběhy. Byla bych moc ráda, kdyby se k úsilí o ekologické podnikání připojili i další podnikatelé a společně přispěli k budování lepšího světa pro stávající i budoucí generace.“

„Soutěž EY Podnikatel roku má v Moravskoslezském kraji velkou tradici. Na inspirativní a úspěšné podnikatele z našeho regionu upozornila už celkem patnáctkrát. Za tu dobu se třem našim regionálním výhercům podařilo zvítězit i v celostátním kole. Což poukazuje nejen na to, že Moravskoslezský kraj patří v této soutěži mezi nejúspěšnější regiony, ale také potvrzuje, že je náš kraj místem, kde se talentovaným a odvážným podnikatelům opravdu daří,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že vítězi v rámci celé republiky byli Jannis Samaras, Kofola (2011), Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK (2010), a Pavel Juříček, BRANO Group (2006). S výjimkou ročníku 2019, kdy titul nebyl porotou udělen, se moravskoslezští podnikatelé pravidelně objevují na seznamu celostátních finalistů a nejlepších podnikatelů republiky.

Výsledky celostátního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 České republiky budou vyhlášeny 7. dubna 2021. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2021, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje

2005: Ladislav Kraus, Bochemie

2006: Pavel Juříček, Brano Holding

2007: Tadeáš Franek, Refrasil

2008: Milan Canibal, Karvinská hornická nemocnice

2009: Pavel Bartoš, FITE

2010: Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK

2011: Jannis Samaras, Kofola

2012: Mieczyslaw Molenda, Gascontrol

2013: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.

2014: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.

2015: Rudolf Gregořica, LANEX a.s.

2016: Jan Hasík, HSF System a.s.

2017: Bohumír Blachut a Erich Stavař, ISOTRA a.s.

2018: Pavel Mohelník, FERRIT s.r.o.

2020: Jaroslav Drahoš, FINIDR s.r.o.