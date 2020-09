Kraj tak pokračuje ve snaze snížit počet dětí, které vyrůstají v domovech. „Moravskoslezský kraj je v umisťování dětí do náhradních rodin jedním z nejúspěšnějších v republice, přesto hledáme další nové pěstouny. Za poslední roky se totiž poměrně snižuje počet těch, kteří dětem z domovů rodinné zázemí nabízejí. Před čtyřmi lety bylo žádostí o pěstounství 170, vloni tento počet klesl na 124. Tím pádem nám rok od roku klesá i počet dětí, které jsou do pěstounských rodin umístěny. Moc rádi bychom tento trend zvrátili a zájem o pěstounství opět zvýšili,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

V roce 2016 odešlo z domovů do náhradních rodin 100 dětí, v minulém roce to bylo 87 dětí.

Na programu Dnů rodin budou šermířská vystoupení, ukázky kovářství, projížďky na koních, loutková představení, kreativní dílničky, návštěvníci si také zdarma prohlédnou hrady Sovinec a Hukvaldy, chotěbuzský Archeopark nebo například zámek v Kravařích, kde se jednotlivé akce konají.

„Velmi důležitý bude edukační program zaměřený na propagaci pěstounství. Určitě jsou mezi lidmi ti, kteří právě pěstounství zvažují. Zářijové akce jim mohou zodpovědět jejich otázky a pomoci jim se správně rozhodnout. Zájemci si budou moci popovídat s aktivními pěstouny, na cokoliv se zeptat a třeba udělat i rozhodnutí, které nějakému děťátku zásadně změní život,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Navrátil.

Akce mají nejen přimět potenciální pěstounské rodiny k tomuto důležitému rozhodnutí, ale také poděkovat stávajícím pěstounům za jejich lásku, snahu a péči.

V rámci doprovodného programu budou návštěvníkům na DNECH RODIN k dispozici registrační stánky Rodinných a Senior pasů či stánky s IN.F.Obálkami, které mají senioři ve svých domácnostech, aby v případě potřeby usnadnili práci záchranářům.

„Budu rád, když se lidé na naše akce přijedou podívat. V Moravskoslezském kraji je totiž kolem šesti set dětí, které doufají, že se pro ně nějaký pěstoun najde. I když se dětem v domovech dostává maximální možné péče, tolik důležité rodinné zázemí to ale prostě nemůže nahradit. Větší polovina dětí z domovů už přesáhla věk dvanácti let, na své náhradní rodiče ale čekají i mladší,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že dětí do dvou let krajský úřad eviduje asi čtyři desítky, v evidenci je také okolo šedesáti dětí mezi 2 a 6 lety, šesti až dvanáctiletých by náhradní rodinnou péči mohlo získat přes 130 dětí.

DNY RODIN se konají vždy od 13 do 17 hodin:



• 12. 9. Zámek Nová Horka

• 13. 9. Dolní oblast Vítkovice – Velký svět techniky

• 19. 9. Hrad Sovinec

• 20. 9. Archeopark – Chotěbuz

• 26. 9. Hrad Hukvaldy

• 27. 9. Zámek Kravaře