„Vozy kombinující místa k sezení a restaurační oddíl nám umožňují v dálkových vlacích zajistit efektivně jak širokou nabídku občerstvení, tak zároveň zajistit komfortní místa pro cestující. V uplynulých letech jsme takto zmodernizovali osmnáct původně restauračních vozů, které nasazujeme například na Valašské a Jižní expresy. Nyní jsme se pustili do modernizace dalších 6 původních bistrovozů. Ty řadíme například do spojů Silesia a Cracovia na linkách z Prahy přes Ostravu do Krakova a Varšavy. Díky modernizaci se zvýší komfort a bezpečnost cestování a bude zajištěna životnost vozů na dalších zhruba deset až patnáct let,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.