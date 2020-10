Mimořádnou událost si nenechali ujít představitelé Moravskoslezského kraje, včetně hejtmana Ivo Vondráka. Právě Moravskoslezský kraj vybudování jednotky i její vybavení za celkem 8,4 milionu korun včetně DPH profinancoval.

„Nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem tvoří páteřní síť zdravotnické péče v našich regionech. S kolegy si uvědomujeme, že právě kvalitní a dostupná zdravotní péče je jednou z nejdůležitějších priorit. Proto do rozvoje jednotlivých nemocnic investujeme stovky milionů korun. A to i do menších nemocnic, jako je SZZ Krnov. Protože i tady mají lidé právo na skvělou péči,“ nechal se slyšet hejtman Vondrák a doplnil, že tato investice nebyla jediná – v loňském roce SZZ Krnov profinancoval kraj pořízení nové magnetické rezonance, výstavbu budovy pro novou lékárnu, metabolické centrum i onkologický stacionář.

Ředitel nemocnice Ladislav Václavec zdůraznil význam nové apalické jednotky: „Jako jedna z prvních nemocnic v Česku jsme před více než deseti lety zřídili stanici DIOP /dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče/. Na této jednotce jsou hospitalizováni převážně lidé po vážných úrazech, kteří jsou v kómatu. Tým našich zdravotníků jim poskytuje špičkovou a intenzivní ošetřovatelskou péči. Díky níž se daří některé pacienty vrátit do života.“

Na nové apalické jednotce bude spolupracovat tým zkušených odborníků. „Na třech pokojích je rozmístěno osm moderních polohovatelných lůžek. Na každém lůžku je nejlepší antidekubitní matrace. Celé jednotka je vybavena potřebnými přístroji - odsávačky, ventilátory, sprchovací lehátko, certifikovaná lůžková váha, myčka podložních mís nebo defibrilátor. Nejdůležitější roli ale sehraje zdravotníky poskytovaná nepřetržitá péče,“ uvedla náměstkyně ředitele SZZ Krnov pro ošetřovatelskou péči Šárka Tavandzi.