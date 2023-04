Nová automatizovaná kovací linka vznikla v Bruntále během jednoho roku. Nový bruntálský závod Strojmetalu byl dokončen loni v srpnu, a nyní po půl roce fungování přichází další důležitý milník: audity firem z oblasti automobilového průmyslu.

Certifikace je klíčem k zakázkám pro automobilky

Jejich cílem je objektivně posoudit, v jaké kondici se nachází jejich byznysový partner jak technologicky, tak vývojově i personálně. Pozitivní výsledek auditu znamená pro 65 zaměstnanců bruntálského závodu příležitost dlouhodobě poskytovat hlavně automobilkám řešení v oblasti lehkých kovaných dílů a komponentů pro dopravu.

„Díky pozitivnímu výsledku auditu budeme moci i nadále investovat nejen do rozvoje závodu, ale také do našich zaměstnanců a dalšího výzkumu a vývoje v hledání nových řešení v oblasti lehkých kovaných dílů a komponentů pro ty nejzářivější značky. Jde o to, že máme dost zakázek jak pro závod v Kamenici, tak i v Bruntálu. Nejen Daimler a jejich mercedesy, ale také například pro Porsche, Ferrari nebo BMW. Mám z toho radost, protože je vidět, že jsme se vydali správnou cestou a výroba s vyšší přidanou hodnotou má na Bruntálsku budoucnost,“.

Chystá se další výrobní linka za 900 milionů

Již nyní je v přípravě druhá linka za 900 milionů korun, která bude uvedena do provozu na přelomu roku 2024 až 2025,“ dodal Miroslav Záhorec, předseda představenstva ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging a zároveň COO skupiny MTX Group.

Strojmetal Aluminium Forging má tradici dvou století. Je považován za technologického lídra evropského průmyslu. V závodech v Kamenici, Bruntálu a německém Singenu si zakládá na inovacích, automatizaci, robotizaci, vzdělávání a vývoji vlastních unikátních komponentů.

Výrobní základy společnosti tvoří devět automatických a robotizovaných kovacích linek, 111 robotů a školicí centrum se zaměřením na výchovu nové generace technicky zdatných pracovníků.

V současné době má více než 600 zaměstnanců a ročně dokáže zákazníkům z řad nevětších hráčů automobilového průmyslu dodat na 17 milionů výrobků ve vysoké kvalitě.