EXKLUZIVNĚ: Pohled do zákulisí zpracovávání sýrů z Moravy v Itálii (II. díl)

Přinášíme pokračování reportáže přinášející exkluzivní pohled do zákulisí království sýrů jedné z nejstarších italských firem Brazzale, která v současné době vlastní sedm výrobních závodů po celém světě, a to včetně sýrárny Litovel v Olomouckém kraji. Fotograf Deníku Lukáš Kaboň navštívil nejen v současné době největší a nejmodernější robotizovaný sklad na světě, který italská společnost vybudovala na úpatí Benátských Alp pro český sýr Gran Moravia, ale náhledl také do výrobny a balírny, kde probíhá následné zpracovávání obřích sýrových "bochníků", než se dostanou ke konečnému spotřebiteli.