Vaky slouží k efektivnímu zalévání, šetření s vodou a ke zvýšení šance na uchycení stromu a je možné je využít pro péči o veřejnou zeleň na náměstích, ulicích nebo v parcích.

„Přispěli jsme na pořízení 100 kusů těchto speciálních zavlažovacích vaků, které pomůžou stromům přečkat suché a horké měsíce,“ řekl Marek Grabovský, manažer značky Radegast.

Jeden zavlažovací vak má objem 57 litrů a dokáže pomoci 4 až 6 mladým stromům, protože po vyprázdnění u jednoho stromu se dá přesunout po několika dnech k dalšímu.

„Zavlažovací vaky pouštějí vodu do půdy postupně, čímž se zefektivní zalévání a zvýší se šance na uchycení stromu. Vak je určený k mladým stromům asi do 12 cm tloušťky kmene. Ke starším a větším stromům jsou zapotřebí 2 a více vaků a také jejich specifické rozmístění,“ vysvětlila Jana Girgašová z organizace Kbelík vody do přírody, která speciální zavlažovací vaky pronajímá a distribuuje společně s odborným poradenstvím a konzultacemi.

Výhoda vaků je v jejich rychlé instalaci, která trvá jen několik sekund, a poté je stačí už jen napustit. Zvyšují také efektivitu zálivky a snižují jejich frekvenci. Stromy tak není třeba zalévat, jelikož voda nesteče po povrchu. To ve výsledku znamená nejen úsporu vody, ale také finančních prostředků.

Umožňuje to také přesnou kontrolu nad skutečným množstvím zálivky. Vaky stromům také pomáhají snížit povýsadbový šok a zvyšují šanci na ujmutí a přírůstky. Jejich používání je vhodné od jara do podzimu.

Pivovar Radegast patří k nejúspěšnějším pivovarům na světě ve snižování spotřeby vody potřebné na výrobu piva. Za posledních deset let se mu to podařilo o téměř 40 %. V Nošovicích vybudoval také systém přírodního čištění dešťové vody odtékající z pivovaru a v loňském roce nainstaloval v 15 Radegastovnách bezvodé pisoáry, které mohou ušetřit každý rok miliony hektolitrů vody.

„Na podporu projektů zaměřených na šetrné zacházení s vodou se zaměřujeme dlouhodobě, snažíme se jít příkladem a pomáhat i ostatním,“ dodal Grabovský.