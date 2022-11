„Jako za komunistů“

Ve facebookové skupině Český Těšín bez cenzury na to upozornil fotografií a krátkým komentářem David Filo. „Lidl 6:59. Vejce a máslo v akci a že budou kvůli tomu na sebe lidi až tak hnusný, to už je moc. dementní doba,“ okomentoval fotografii, na které je fronta před prodejnou.

Jeho příspěvek o návalu zákazníků vyvolal ve virtuálním prostoru vášnivou diskuzi, při které se diskutující naváželi do současné vlády, vzpomínalo se na fronty za komunistů a podobně. „Kdo chce zažít staré časy, nechť se dostaví do Lidlu. Nejsou vozíky, lidi čekají venku, rvačka o vejce, ale ten triumfální pocit za získání trofeje za to stojí,“ objevilo se na Facebooku jedné z uživatelek, který sdílela v uzavřené skupině.

„Za minulého režimu jsme stáli fronty o vánocích a někdy na maso… Ale tohle je šílenství, jeden obchod zlevní dvě položky a lidi tím pádem nakoupí i to druhé potraviny co by jinde koupili levněji. To je strategie velkoobchodu,“ napsala v diskuzi Anna Křupalová.

„Vzpomínáte na dokument z 90. let s názvem "Český sen“? Tak naprosto stejné to je tady - to je především a jedině o lidech. A v podobných případech konkrétně o tom, jak dlouhodobě sedají na lep mazaným řetězcům a jejich strategii masivních slev. Jiné čáry a kouzla v tom není třeba hledat,“ napsal v diskuzi Eduard Pawlica.

Mluvčí Lidlu: O slevové akce je tradičně zájem

Řetězec Lidl nabízel ve slevové akce 30 kusů vajec za 99 korun, která ta běžně stojí 169 korun i více. Podle zákazníků byla během pár minut vyprodaná.

Zástupce společnosti Lidl potvrdil, že o produkty nabízené v rámci slevových akcí bývá zpravidla velký zájem. „Zvýšenou poptávku v poslední době registrujeme například u základních potravin. Jak inzerujeme i v našich letácích, daná akce platí do určitého data, nebo do vyprodání,“ řekl mluvčí Lidlu Tomáš Myler.