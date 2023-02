„My jsme si tady už zvykli, ale pro některé turisty to může být problém,“ přiznává Eva Tořová, starostka Starých Hamrů, pod které lokalita Gruně patří. Paní Kateřina ale tak daleko nemusela. V obci s asi 555 stálými obyvateli nahrazuje chybějící bankomat služba místní Jednoty. Mají tu platební terminál.

„Stačí koupit bonbony, žvýkačky. A můžete si vybrat peníze,“ vysvětluje prodavačka, jak ve vesnici na výpadovce I/56 příjít k hotovým penězům. A to až do výše tří tisíc. Usedlíci na to podle starostky přespolní upozorňují, ale je třeba brát v potaz otevírací hodiny prodejny.

V sousední obci Bílá, která patří k nejnavštěvovanějším turistickým lokalitám v Beskydech, už do boje o vlastní bankomat vytáhli. „Jeden je v Ostravici a druhý na Horní Bečvě, což je od nás skoro stejně daleko. Jsme místem cestovního ruchu a bankomat tady opravdu chybí,“ potvrzuje starosta Tomáš Kubačák.

Připomíná, že už několikrát vyvolal jednání o zřízení bankomatu, ale marně. „Od banky, kde má naše obec účet, jsme ho požadovali naposledy, když jsme na úřad pořizovali platební terminál. Jednáme, ale nevypadá to dobře,“ posteskl si starosta vesnice, v níž žije asi tři sta obyvatel.

V letní a zimní sezoně se tu však pohybují až dva tisíce lidí. V potravinách v Bílé se dá platit kartou od stokoruny výše a taktéž stánkařům na akcích chybí často terminály.

„Narazili jsme, i když jsme poptávali samooobslužné výdejní místo Z-Box, který považujeme za nejrozumnější variantu doručovacích boxů. Zásilkovna ho ale dává obcím nad šest set obyvatel,“ uzavřel starosta Bílé. V centru obce funguje alespoň takzvaný Penguin Box na balíky.