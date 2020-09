Na facebookovém profilu Baterkománie paní Hedvika narazila na příspěvek, který se věnoval sběru baterií pro charitativní účely.

Jedním z prospěšných projektů, který byl navržen na finanční podporu z výtěžku akce, byl i elektrický vozíček pro pana Miroslava. A protože paní Hedvika Sochaničová věděla o nevyužívaném, ale funkčním vozíku u jejích přátel, neváhala a vozíček do Oder přivezla.

„Jsme moc rádi za to, že prostřednictvím Baterkománie se osud pana Miroslava dostal více do povědomí lidí a díky tomu se našla rychlá pomoc v podobě vozíčku od paní Hedviky. Někdy si na sociální sítě stěžujeme, že až příliš ovlivňují naše životy. Naštěstí jsou případy, kdy je to v dobrém. Příkladem je příspěvek na facebookovém profilu Baterkománie, který se dostal k těm správným očím i srdci,“ dodává Eva Gallatová z neziskové organizace ECOBAT, která je spoluorganizátorem projektu.

Podpořeny budou ještě další 3 projekty

Vedle pana Miroslava tak mohou být podpořeny i další 3 projekty. Seznam nominovaných je k dispozici na webu Baterkománie. Typově jsou velmi pestré, od projektů v oblasti životního prostředí, oživování veřejných prostranství, sociálních služeb, až po pomoc lidem s hendikepem. Například jde o výsadbu stromů, pořízení nových kontejnerů na sběr použitého šatstva, speciálních zdravotních pomůcek pro hospic nebo iniciativa dětí z dětského domova zaměřená na úpravu a péči o veřejné prostranství.

Do Baterkománie se zapojila města Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec, Vítkov a Vrbno pod Pradědem.

Sběr baterií pro Baterkománii byl ukončen 31. srpna

V prostorách 22 zapojených městských úřadů a magistrátů v Moravskoslezském kraji byly umístěny sběrné nádoby.



Zaměstnanci i běžní občané do nich mohli do dnešního dne nosit použité baterie a podpořit tím nejen recyklaci baterií a s ní životní prostředí, ale také obecně prospěšné nebo charitativní projekty. Za každý vybraný kilogram baterií věnují totiž organizátoři soutěže, kterými jsou nezisková společnost ECOBAT a Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 10 korun na vybrané projekty v Moravskoslezském kraji.



Pak nastane svážení a vyhodnocování. Výsledky soutěže měst budou slavnostně vyhlášeny 13. října 2020. V tento den budou také předány finanční šeky zástupcům vítězných projektů.