Plány Moravskoslezského kraje na zavedení provozu dvouzdrojových jednotek BEMU kombinující provoz pod trolejí a na baterie přinesou náklady navíc nejen krajskému rozpočtu, ale také Správě železnic. Upozornil na to server Zdopravy.cz. Bude potřeba postavit nové dobíjecí stanice, a to v Krnově a Budišově nad Budišovkou. Vyjdou na desítky milionů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kvůli chystanému zahájení provozu BEMU se kraj obrátil na Správu železnic. „Kraj požádal o součinnost a prověření technických možností provozu těchto vozidel na naší infrastruktuře. Jde o tratě Budišov nad Budišovkou – Suchdol nad Odrou/Ostrava, Opava – Krnov a Studénka – Veřovice – Valašské Meziříčí,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Správa železnic proto prověřuje zadání záměru projektu zřízení lokální dobíjecí stanice v lokalitách Krnov a Budišov nad Budišovkou. Hrozí totiž, že by nabitý vlak nezvládl cestu od elektrické trati i zpět. „Na základě zahraničních zkušeností předpokládáme, že cena tohoto zařízení se bude pohybovat mezi 50 až 80 miliony korun,“ dodal Nevola. Škoda Group uvádí dojezd jednotek až 80 km, z Opavy do Krnova je to přitom méně než 80 km, stejně tak ze Suchdola do Budišova.

Nejde o jediný náklad navíc, který souvisí se zavedením těchto vlaků. Jednotka vyjde každá o 35 milionů korun dráž než klasická elektrická, což se promítne do ceny dopravního výkonu. Kraj ale odmítá zveřejnit, kolik bude konkrétně platit za výkony bateriových jednotek.

České dráhy pořizují jednotky BEMU bez soutěže, když plánuje uzavřít se Škodou dodatek k rámcové smlouvě, která prošla řádným výběrovým řízením. Byla ale na elektrické jednotky, nikoliv dvouzdrojové BEMU.

V Nizozemsku zvolili místo baterií elektrizaci

Pokud jde o soulad takového postupu se zákonem, stojí proti sobě dva právní názory. České dráhy tvrdí, že BEMU je v podstatě to samé co EMU, a jejich postup tak zákonu neodporuje.

Právní posudek od advokátní kanceláře MT Legal zpracovaný pro člena dozorčí rady Petra Šlegra naopak tvrdí, že jde o dva rozdílné předměty plnění a smlouvu uzavřít nelze. S velkou pravděpodobností bude tento spor řešit antimonopolní úřad, kam se chtějí obrátit někteří výrobci vozidel na baterie.

Bez ohledu na právní názor je zřejmé, že bateriový vlak pro Moravskoslezský kraj neprošel porovnáním s nabídkami konkurence. Když dopravce vypsal soutěž na elektrické vlaky, o bateriových vlacích nebylo v dokumentaci ani slovo. Nové jednotky BEMU se mají objevit v provozu příští rok. Dopravce současně soutěží dodávku dalších patnácti BEMU, ale již v otevřené soutěži. Kraj si od čtveřice nových jednotek BEMU slibuje zahájení provozu přímých vlaků Veřovice – Ostrava.

Škoda umístila baterie na střechu vozidla. RegioPanter jako BEMU dokáže při maximální rychlosti do 120 km/h ujet až 80 km. Baterie se pak průběžně dobíjí jízdou pod trakčním vedením nebo rekuperací energie při brždění.

Zavádění bateriových vlaků provází v řadě zemí rozpaky. V Nizozemsku si například spočítali, že je levnější trať elektrizovat. Zavedení technologie zvažují i v Bavorsku, studie ale upozornila na vysoké náklady se zaváděním technologie.