Bydlení bude k mání ve dvou moderních vilových domech, které lidem naskytnou celkem 53 moderních bytů. Objekty budou stát „pod“ haldou Emou, a to v relativně klidné oblasti mezi ulicemi U Hájenky a Koksovou.

Rezidence také ponese příznačný název Bydlení EMA, čímž jen komerčně ujasňuje, kde se nachází. Developerem je nově vzniklá společnost Bydlení EMA U Hájenky, která patří do skupiny Asental. Stavba by měla být zahájena příští měsíc.

„Stejně jako řada jiných měst napříč Českou republikou se i Ostrava dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů. Rozhodli jsme se proto zúročit své dlouholeté zkušenosti z realitního byznysu a na vlastním pozemku ve Slezské Ostravě zrealizovat rezidenční projekt,“ uvedl jednatel společnosti Asental Land Paul Lysek s tím, že prodej bytů zajišťuje místní realitní kancelář Grange Management.

Součástí areálu se dvěma velkými vilovými domy bude veřejné prostranství se zelení k rozmanitému využití a s venkovním posezením. Rozmanitá podle poptávky je i velikost bytů, které se v těchto dnech začaly prodávat. V nabídce jsou byty od malých 1+kk až po 4+kk. Součástí bytů 1+kk a 2+kk jsou balkony nebo kryté lodžie, byty 3+kk nabízejí předzahrádky a jsou zamýšleny především pro rodiny s dětmi a v horních podlažích obou domů se počítá s luxusními byty 4+kk s prostornými střešními terasami.

„V podzemí se počítá se sklepy a garážemi, parkovacích stání včetně těch venkovních bude celkem 69,“ informovala o často poptávané informaci jednatelka realitní kanceláře Grange Management Petra Zachveja.

Asental plánuje, že by oba objekty, z nichž jeden je v podstatě větší dvojdům, mohly mít hrubou stavbu dokončenou v říjnu příštího roku, v prosinci by se pak měly dělat vnitřní omítky a v únoru 2024 je v plánu kolaudace. První byty by si lidé mohli přebírat za dva roky, v březnu 2024.

Asental Group



Tato realitní skupina patří k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Vedle komerčních budov, ve kterých pronajímá kancelářské prostory, spravuje také rozsáhlé pozemky určené k budoucímu rozvoji. Filosofií skupiny Asental je tyto nemovitosti smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat a přispívat tak k všeobecnému hospodářskému rozvoji regionu. Asental Group své aktivity zajišťuje prostřednictvím několika společností, například Asental Business Center zabývající se pronájmem kancelářských prostor a Asental Land, která spravuje pozemky.