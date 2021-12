Když slavíte padesátiny, charakterizují vás z různých úhlů pohledu. Podle jednoho máte „teprve“ padesát, podle jiného „už“ padesát. Podstatné není, jestli je to málo nebo moc, ale co se za těch padesát let odehrálo a povedlo.

Pivovaru Radegast bylo padesát minulý rok. Oslavy, které by si takové výročí zasloužilo, zhatila omezení související s pandemií a lépe to bohužel nevypadá ani letos. Proto se pojďme společně ohlédnout za historií pivovaru a připomenout si některé zajímavosti z jeho 50+1 let trvající existence alespoň virtuálně. Pivovar nesoucí název pohanského boha pohostinství, hojnosti a úrody, jenž už více než půl století přispívá ke zviditelnění zdejšího regionu, si to jistě zaslouží.

1966 - položení základního kamene

Poklep na základní kámen výstavby pivovaru 7. 7. 1966Zdroj: se svolením pivovaru RadegastStavba pivovaru, který by zlatavým mokem zásoboval nejen horníky a hutníky na severní Moravě, se plánovala už od padesátých let a rozhodnutí jej postavit uspíšila nutnost uzavření poddolovaného pivovaru v Karviné. Právě poslední sládek karvinského pivovaru, pan Jaromír Franzl, se stal v Nošovicích prvním sládkem a později i ředitelem.

1969 - název Radegast vzešel z veřejné soutěže

Do veřejné soutěže o výběr jména pro nový pivovar bylo zasláno tři a půl tisíce návrhů. Z nich bylo nakonec zvoleno jméno ikonického pohanského boha pohostinství, hojnosti a úrody – Radegasta.

1970 – první várka piva uvařena

Vaření první várky 3. 12. 1970Zdroj: se svolením pivovaru RadegastV šedesátých letech se v Československu vařila piva převážně nasládlá. Sládek Jaromír Franzl však chtěl v Nošovicích vařit pivo jiné, s výraznou, hořkou chutí. Prosadit hořkou novinku se mu podařilo díky malé lsti, když dal při testování kolegům ochutnat vedle hořkého vzorku ještě sladší vzorek piva, než se tehdy obvykle vařil. A bylo rozhodnuto.

1988 – množství uvařeného piva láme rekordy

Díky oblibě hořkého ležáku, která vzrůstala i mimo území severní Moravy, překročil pivovar úctyhodnou hranici milion hektolitrů piva uvařeného za rok.

1998 – Radhošťský hřeben opět zdobí socha Radegasta

1988Zdroj: se svolením pivovaru RadegastDíky financím pivovaru, již neodmyslitelně spojeného se siluetou boha slovanských Ratarů, mohla být na cestě z Pusteven na Radhošť slavnostně odhalena žulová kopie slavné sochy Radegasta. Původní socha vytvořená Albínem Poláškem zde stávala již od roku 1930, a její kopie bude zásluhou pivovaru shlížet na návštěvníky hor mnoho desítek dalších let.

1998 – Radegast se spojuje s českým hokejem

2012Zdroj: se svolením pivovaru RadegastPivovar se stal partnerem českého olympijského hokejového týmu na zimní olympiádě v Naganu a o čtrnáct let později se stává oficiálním pivem české hokejové extraligy. S nejvyšší českou hokejovou ligou je již pátým rokem spojena, a stala se nezbytnou součástí českých hokejových oficiálních statistik, také metrika sledující a oceňující bojovníky na ledě - Radegast Index.

2010 – 1. etapa prohlídkové trasy nošovickým pivovarem dokončena

Pivovar Radegast se stal jednou z oblíbených zastávek Technotrasy, jež ukazuje surovou krásu technických památek a zajímavostí v severomoravském regionu, a každoročně láká nespočet návštěvníků. Ti mohou v pivovaru proniknout do procesu výroby zlatavého moku, od zrníčka až po laskavou péči o hotový pěnivý skvost, který si vychutnají při závěrečné ochutnávce.

2018 – Radegast boduje v boji o vodu

Pivovar, dlouhodobě aktivní v oblasti ochrany a šetření nejen vodních zdrojů, dosáhl historického milníku snížením množství vody potřebné pro vaření piva, na naprosté minimum. Zahraniční pivovary spotřebují v průměru 2 až 2,5 litru vody na jedno velké pivo. V Česku se ty „nejšetrnější“ dostanou třeba na 1,5 litru, a pak je tady Radegast, kterému na uvaření jednoho půllitru piva stačí nyní jen 1,27 litru vody.

2020 – může být Radegast ještě více hořký?

Ratar rosenaZdroj: se svolením pivovaru RadegastSládci v Nošovicích to dokázali, když uvařili nejvíce hořké pivo v historii pivovaru. Na trh tak vstoupil výčepní speciál Radegast Ratar s 50 jednotkami hořkosti.

2021- současnost

Od doby, kdy byl v podhůří Beskyd sládkem Jaromír Franzl, uběhlo sice už jednapadesát let, ale pivo se tady vaří podle jeho odkazu dodnes. Stále je pořádně hořké, oblibu získalo napříč republikou i v zahraničí, a nošovický pivovar uvádí průběžně na trh jeho různá vylepšení a novinky. V regálech obchodů i hospodách tak dnes najdeme řadu již dobře známých piv, jako je Ryze Hořká 12, Radegast Rázná 10, ale také speciality jako je Radegast Rog Ipa, nebo už zmíněný Radegast Ratar s 50 jednotkami hořkosti, jež si svou cestu k milovníkům piva našel stejně neomylně, jako všechny ostatní „Radegasty“, které nošovický pivovar vařil uplynulých 50+1 let.