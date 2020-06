O tomto víkendu proběhne závěrečné čtyřkolo 1. šachové ligy mládeže. Turnaje se na střední průmyslové škole zúčastní dvanáct šestičlenných družstev. Vítěz postupuje do extra ligy, čtyři poslední družstva v tabulce sestupují.

V Krnově proběhne turnaj | Foto: Pavel Šácha

V minulých ročnících se Krnovští zachraňovali až v závěru soutěže. „V letošní sezoně je situace úplně jiná, družstvo vyzrálo a na domácí půdě bude bojovat o čelo tabulky. Touha být na bedně je obrovská,“ řekl za Krnovské Karel Handlíř. „ Velkou ctí nám bude přivítat při této příležitosti nového předsedu Českého šachového svazu Martina Petra, kterého přijme i starosta města Krnova. Přislíbeno máme besední posezení se zástupci všech přítomných oddílů,“ dodal. „Nová šachová sezona 2020/21, která začne v říjnu, bude pro ŠO mládeže, hlavně reprezentaci, velmi náročná. Svou dravost a odhodlání prokázali v březnu 2020, kdy se naše B družstvo v KP družstev nezaleklo takových soupeřů jako jsou šachisté z Třince, Ostravy, Frýdku-Místku, Orlové, Opavy, Dolního Benešova, Havířova a celý turnaj k překvapení tradičních favoritů vyhrálo a zajistilo si tak velmi cenný postup do 1. ligy mládeže,“ pokračoval Handlíř a ještě řekl: „Mít v této soutěži hned dvě družstva svědčí o tom, že nám roste šachová špičková základna a to je pro budoucnost krnovského Krajského tréninkového centra mládeže v šachu vysoké ocenění.“ Příprava na nový ligový ročník pro obě družstva začne soustředěním v polské Ustroni ve dnech 17. – 23. srpna, kde se potkají i s bývalým šachovým mistrem světa z let 1975 – 85 Anatoliem Karpovem.