Na kontě má 468 startů, další slušnou porci přidal v zahraničí. Celkově udělal přes 200 vítězství. Tato čísla mohla být i vyšší, bohužel zasáhla vyšší moc. Italská závodiště, která tak miloval, se mu stala osudnými. V Meranu měl pád, přišlo zranění hlavy, které znamenalo konec vynikající kariéry. „Zkoušel jsem se vrátit, ale nešlo to,“ přiznává v rozhovoru pro Deník Jiří Kameníček. „Svou kariéru hodnotím pozitivně,“ dodává jedním dechem žokej, mezi jehož osudové koně patřil Diateloten.



Z dostihového vlaku jste vystoupil zhruba před třinácti lety. Můžete prozradit, co nyní děláte?

Vrhl jsem se do jiného pracovního odvětví. Deset let jsem pracoval s bagrem. Hodně zajímavá činnost. Nyní už třetím rokem jezdím autobusem klasickou linku po okrese Bruntál, kde také bydlím. Musím říct, že za volantem autobusu jsem se našel. Práce mě hodně baví.

Poznávají vás vaši pasažéři? Přece jen bývával jste velkou dostihovou celebritou…

(usměje se). To už ne, časy se mění, člověk se mění, vypadá jinak než v televizi.

Ještě se musím zeptat, co si lze představit pod pojmem pracoval jsem s bagrem?

Začnu trochu jinak. Ke koním mě přivedl můj otec, když jsem byl po úraze. Ptal jsem se ho, zda mi nepomůže s prací, pomohl. Na tři měsíce jsem šel na bagr, nakonec se to ale nějak protáhlo na podstatně delší čas. Ke koním jsem se už nevrátil.

Kariéru jste ukončil v roce 2007, osudovým se vám stal dostih v italském Meranu…

Jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Měl jsem nepříjemný pád, přišlo vážné poranění hlavy, když mi na ni kůň po mém pádu šlápl. Chtěl jsem se ještě vrátit, ale nešlo to. V roce 2008 jsem se chtěl vrátit zpátky ke sportu. Začal jsem s běháním, bohužel se u mě zjistilo zátěžové astma a se sportem byl konec. Možným spouštěčem mohl být úraz hlavy.

Dá se říct, že jste se podruhé narodil…

S tím souhlasím. Měl jsem krvácení do mozku a čtyři dny byl v kómatu. Jedna z prognóz byla, že zranění bude mít velký vliv na můj další život. Naštěstí se černý scénář nesplnil.

Vaše sportovní kariéra byla úspěšná, ale mohla být ještě úspěšnější nebýt osudného Merana…

Mohla, ale já si nestěžuji. Jsem s ní maximálně spokojený. Jezdil jsem v Německu a Itálii, mám druhé místo z jejich šampionátů. Práce byla mým koníčkem a musím přiznat, že špatně jsem se neměl.

Ve sbírce máte také druhé a třetí místo z Velké pardubické…

Velká pardubická se určitě počítá, přece jenom je to největší dostih u nás. V paměti mám vítězství v dostihu Parama v sedle Diatelotema. Byl to můj nejoblíbenější kůň, trénoval ho Čestmír Olehla a jeli jsme spolu asi osmnáct dostihů.

Jiří Kameníček v sedle Maskula bojoval ve Velké pardubické 2003 o vítězství:

Velkou jste mohl s Maskulem i vyhrát, ale nakonec to na Registanu nestačilo a bylo z toho v uvozovkách druhé místo…

Šli jsme do roviny, Registana běžela dobře. V jednu chvíli se ale lekla asi fotografa, šla doleva a ztratila tempo. Vypadalo to, že ji mohu i dostat. Jenomže Peter Ghem byl zkušený žokej, dokázal ji srovnat a vrátit do tempa. Nakonec vyhrál o půl délky.

Pro vás to byl hodně emoční dostih. Stál jste na startu proti své bývalé stáji Wrbna Racing, najednou jste hájil barvy trenéra Holčáka…

Celý dostih mě zajímala jen Registana, dobře jsem věděl jen to, že my s Maskulem ji můžeme porazit. Ostatní soupeři mě nezajímali. Maskul možná doplatil i na to, že v tom roce šel pouze jeden dostih, a to je pro Velkou málo. A když se ptáte na ty emoce? Ano, byly a velké. Moc jsem chtěl Wrbno dostat pod sebe. Navíc Registanu jsem v minulosti jezdil, a už když jsem na ni poprvé sedl, věděl jsem, že je to strašně dobrý kůň.

Například cenu Labe jste vyhrál s Cieszymirem, což byl také velmi úspěšný kůň…

Říkali jsme mu kreditka. Téměř pokaždé, když na něj člověk sedl, byl z toho dostih za peníze. Šlo o skvělého skokana a velkého profesionála.

Marek Stromský říkává, že Velká pardubická je svátkem, olympiádou pro vás žokeje. Taky ji tak vnímáte?

Souhlasím, ale já ji vnímal trochu jinak. Preferoval jsem celoroční práci. Neupínal jsem se k Velké, pro mě byla důležitá celoroční práce. Proto jsem jezdil v Německu a Itálii. Tato práce mě živila, na ni jsem se soustředil.

Práce v zahraniční vás naplňovala?

Ano. Byl jsem venku osm let. Čtyři roky v Německu, pracoval jsem pro trenéra Uwe Stoltefuse, měl ve stáji okolo 150 koní, obrovský profesionál. Itálie byla pro mě zemí zaslíbenou, na angažmá u trenéra Favera vzpomínám nejvíce. Tehdy ještě tolik nefrčel internet a statistiky se nevedly, ale mi se tam dařilo. Měl jsem snad okolo stovky vítězství.

V čem vás Itálie tak dostala?

Máme italské předky. Nemají moc rádi práci a po obědě dodržují siestu. (usměje se) Ale teď vážně, měl jsem to tam hodně rád. Podmínky pro náš sport byly skvělé. Jestliže v Německu jsem se měl průměrně, tak v Itálii hodně dobře.

Zvládl jste dobře i jazyk…

Němčina je těžká, nebylo to jednoduché. Nebudu přehánět, když řeknu, že italsky jsem uměl za tři měsíce.

Dostihy stále sledujete?

Sleduji, jsem v kontaktu i s kluky, například s Jardou Šafářem, volám si občas i s Dušanem Andrésem. Nejblíže je mi ovšem Marek Stromský, výborný kluk, se kterým se i navštěvuji.

Co říkáte na to, že Marek ještě stále jezdí?

Práce ho strašně baví, dobře si drží váhu a má výkonnost. Na druhé straně mu ale vůbec nezávidím. Dostihový sport není zrovna nejlépe placený. Dotace snížili, vždyť se jezdí stále za stejné finance jako za mojí éry. Riskujete zdraví, a pokud neskončíte do pátého místa, nemáte nic.

Chybí vám dostihový život?

Chybí, nechybí. Člověku dlouho trvá, než si to v hlavě srovná. Mám už to za sebou, kariéru jsem měl dobrou, zažil jsem povedené angažmá v cizině. Nyní se živím jako řidič autobusu a to mě naplňuje. Dostihy sleduji, hlavu si vyčistím na kole. Třeba takového Marka Stromského konec kariéry čeká, i on si to bude muset srovnat v hlavě. Sám dobře vím, že to bude mít těžké.