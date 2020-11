Vaším sportem je basketbal. Jak jste se k němu dostala?

Tak to už je hodně dávno. Někdy ve třetí třídě přišli trenéři na nábor a s kamarádkama se nám to zalíbilo. Vždycky tam jdete nejdřív kvůli někomu, ale nakonec jsem u toho zůstala. Vynechala jsem jen jednu sezonu, když jsem porodila, ale jinak jsem pořád u toho. Někdy to možná nevypadá nejlíp, že už takovou dobu hraju a běhám tam s mladými, ale pořád mě to baví.

Domovským klubem je pro vás Bruntál, ale zahrála jste si i v jiných klubech…

V Bruntálu jsem začínala. Pak jsem si jenom odskočila do Opavy a Krnova a vrátila jsem se sem.

Než přišlo omezení spojené s koronavirovou situací, jak si váš tým počínal?

Vyhrály jsme základní část a v nástavbě se nám zadařilo i na prvním výjezdu proti Liberci a Litoměřicím. Doma jsme porazily Plzeň, ale na další den už nejspíš nezbyly síly a podlehly jsme Benešovu. Když se potom všechny sporty zastavily, měly jsme jet na odvetu, ale ta už se neuskutečnila.

Jak se váš tým popasoval se situací, která poté nastala?

Nikdo nevěděl, co bude. Rozdala jsem individuální plány na doma a holky chodily samy běhat a střílet na koš. Pohromadě jsme začaly až 1. srpna, když se opatření rozvolnila. Stihly jsme i soustředění v Mikulově. Příprava na novou sezonu byla výborná. Bylo to vidět i na naší hře, všechno do sebe zapadalo. Nakonec jsme stihly jenom dvě kola. Máme to ale hezky rozehrané – tři výhry.

Máte v týmu více různých věkových kategorií. Jak to funguje dohromady?

Myslím si, že je to vidět na naší hře, všechno do sebe zapadá. Mladé holky brání, a když hrají, získávají zkušenosti od nás, co jsme tu déle. V týmu je ještě jedna spoluhráčka, která je věkem podobně jako já a každý rok končíme, ale pořád zůstáváme. Zase kdybychom skončily, neměl by to už kdo hrát. Na malých městech není moc hráček. Celkově je málo dětí ve sportu.

Jak vy osobně prožíváte toto období, kdy se opatření opět zpřísňují?

Myslela jsem si, že to bude horší, ale zvládám to celkem dobře. Vlastně mě to docela baví, mám čas na sebe, chodím běhat a doma cvičím. Zase ale nevím, jak dlouho mi to vydrží. Není to nadlouho. Nedávno jsme to rozebíraly s asistentkou. Můžeme běhat, skákat přes švihadlo, ale do tělocvičny nás nepustí a zároveň není počasí na hraní na venkovním hřišti.

Jak to vidíte do budoucna s touto situací?

Motivace není úplně velká. Nikdo neví, co bude. Všichni jsme v očekávání, ale do konce roku se dle mého na hřiště nedostaneme. Určitě se to rozebírá na sportovních svazech, ale nevím, co to udělá s celým systémem.

Autor: TEREZA FINGERHUTOVÁ